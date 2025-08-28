Accueil » Test du Honor Magic V5 : La puissance d’un flagship dans un pliable

Test du Honor Magic V5 : La puissance d’un flagship dans un pliable

Test du Honor Magic V5 : La puissance d'un flagship dans un pliable

Les smartphones pliables sont de plus en plus populaires, et sont présentés comme la prochaine génération de smartphones. Chaque année, les fabricants lancent des modèles plus fins et plus légers, dotés de meilleurs appareils photo et de logiciels optimisés.

Pourtant, pour beaucoup, il s’agit d’une expérience inédite et, surtout, d’une approche différente, et peut-être légèrement plus pratique, du transport d’un smartphone au quotidien.

Honor revient avec une nouvelle itération de son smartphone pliant vedette : le Honor Magic V5. Toujours plus fin, plus puissant et plus ambitieux, ce modèle lancé à 1 999 €) entend reconquérir le trône du pliable ultime.

Il affiche une finesse digne d’un top model : 4,1 mm déplié et 8,8 mm plié (bien que la bosse de l’appareil photo vienne contrebalancer ce défaut). L’appareil photo a bénéficié de quelques améliorations et il est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite extrêmement performant, capable de gérer toutes les tâches.

Mais la caractéristique la plus impressionnante du Magic V5 réside dans son système d’exploitation. MagicOS 9.0 de Honor est une excellente interface Android qui simplifie la vie d’un téléphone pliable de multiples façons. C’est une excellente configuration pour profiter d’un écran plus grand et travailler efficacement.

Voyons s’il tient ses promesses.

Dans la boîte, on retrouve :

Le Magic V5

Une coque de protection

Un câble de charge

Un éjecteur SIM

Des notices d’utilisation

Honor Magic V5 : Design et ergonomie

Honor réussit une prouesse avec un smartphone pliable de seulement 4,1 mm d’épaisseur une fois ouvert. Une finesse qui impressionne immédiatement en main et qui est presque déconcertante, sans pour autant compromettre la qualité de fabrication ni la rigidité. Vous avez en main une tablette de 7,95 pouces, plus fine que la plupart des smartphones, et qui offre une sensation de solidité et de qualité supérieure.

Fermé, l’appareil reste contenu à 8,8 mm — comparable à des modèles classiques comme l’iPhone 16 Pro Max ou le Galaxy S25 Ultra — mais la proéminence du bloc photo vient alourdir l’ensemble et gêner l’ergonomie posée.

Le design Dawn Gold est raffiné, avec un dégradé bronze-champagne et une finition texturée qui capte la lumière. Le châssis en aluminium mat et les bords légèrement courbés garantissent une bonne prise en main. L’ensemble respire la solidité, renforcée par une charnière robuste et certifiée pour 500 000 pliages.

D’ailleurs, le design de la charnière a été revu, réduisant la profondeur du pli de 30 %. Résultat : le pli est quasi invisible à l’usage, sauf si vous regardez l’écran de biais.

Un autre bon point à noter, le mécanisme se referme automatiquement sous 45°, évitant les demi-ouvertures accidentelles.

Une certification IP58/IP59 bienvenue

La certification IP58/IP59 vient compléter un design pensé pour durer, et rare dans le monde des smartphones pliables. Son poids de 217 g et la forte bosse de l’appareil photo contribuent à cette impression, donnant davantage l’impression de porter un portefeuille épais que de bénéficier de l’élégance d’un smartphone, comme on pourrait s’y attendre d’après les seules mesures.

Le module photo est indéniablement imposant, dominé par trois objectifs disposés dans un boîtier circulaire avec une bordure dorée assortie.

Honor Magic V5 : Écrans et affichage

Les deux écrans sont impressionnants. L’écran interne de 7,95 pouces est lumineux (5000 nits), fluide (120 Hz LTPO), et protégé par un gel silicone anti-rayures. L’écran externe de 6,43 pouces bénéficie des mêmes caractéristiques. Les deux écrans sont parfaitement lisibles même en plein soleil.

Les écrans sont éclatants sans être sursaturés, et les fonctionnalités de confort visuel intégrées par Honor contribuent à une utilisation prolongée.

Les deux écrans sont compatibles avec la saisie au stylet, mais vous devrez acheter le stylet Honor séparément. L’expérience de lecture, de navigation et de multimédia est excellente, digne d’une tablette.

Comme indiqué précédemment, le pli est bien géré. En utilisation normale, il est quasiment invisible lorsqu’on regarde l’écran de face. On ne le remarque que sous des angles extrêmes ou lorsque l’écran est éteint. Plus important encore, il ne gêne pas vos interactions lorsque vous glissez ou tapez (même si le pli est perceptible au toucher).

Honor Magic V5 : Performances et benchmarks

Le Honor Magic V5 est équipé du processeur phare Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur de Qualcomm qui équipe les plus grands flagships de l’année, ainsi que de 12 ou 16 Go de RAM. Bien que les résultats de benchmarks du téléphone soient inférieurs à ceux des flagships de l’année (qui sont également équipés du même processeur), ces résultats sont prévisibles étant donné la capacité de refroidissement limitée d’un smartphone pliable.

À moins de solliciter le smartphone pour des tâches lourdes ou des jeux exigeants visuellement, vous ne remarquerez probablement pas de baisse de performances.

Le Snapdragon 8 Elite reste performant, naviguant sans problème dans les applications multitâches, les documents, la capture vidéo, le défilement des pages sur les réseaux sociaux et le visionnage de vidéos haute résolution. J’ai constaté aucun ralentissement ni saccade au quotidien.

Activé en « Performance Mode », le téléphone atteint des résultats impressionnants dans Geekbench et 3DMark. Même sous stress, la température reste maîtrisée (max 42 °C).

Honor Magic V5 : Expérience logicielle avec MagicOS 9.0

Côté logiciel, MagicOS 9.0, basé sur Android 15, est parfaitement adapté au format pliable. Les fonctionnalités multitâches fonctionnent comme prévu : vous pouvez glisser-déposer des applications pour créer des affichages à deux volets, parfaitement adaptés au grand écran interne. Ouvrir un e-mail en même temps qu’un document, ou naviguer sur le Web tout en prenant des notes, est naturel et productif.

La fonctionnalité phare est Magic Portal, une fonctionnalité que j’avais jusqu’alors un peu négligée sur d’autres téléphones Honor, mais qui prend enfin tout son sens ici. Elle vous permet de copier du texte, des images ou du contenu depuis votre écran et de les glisser-déposer vers d’autres applications en écran partagé, ou de les partager via un menu contextuel. Lire un article d’un côté et glisser une citation dans vos notes de l’autre, ou copier une adresse d’un message et la déposer dans des cartes : c’est simple, mais cela change la façon de gérer le contenu entre les applications.

Le découpage de l’écran en trois est particulièrement utile sur l’écran pliable : vous pouvez afficher jusqu’à 3 applis côte à côte (calendrier + mail + site de réservation, par exemple).

Les fonctionnalités d’IA sont standard chez Honor : détection des deepfakes pour les appels vidéo, traduction en temps réel, réécriture de texte par IA et améliorations de la photographie numérique sont toutes présentes et prises en compte. Elles fonctionnent toutefois sans être intrusives.

Honor promet quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui est correct, mais pas exceptionnel.

Le plus gros problème réside dans l’optimisation des applications, mais il s’agit davantage d’un problème Android que de Honor.

Honor Magic V5 : Photo et vidéo, enfin un pliant photophone

Le Magic V5 est doté d’un appareil photo similaire à celui du Magic V3, mais avec des capteurs améliorés. Le Honor Magic V5 propose :

Capteur principal de 50 mégapixels (OIS/EIS) avec très bons résultats en lumière naturelle.

Téléobjectif périscopique 64 mégapixels : zoom 3.5x optique net, jusqu’à 100x hybride (utilisable mais dégradé).

Ultra grand-angle 50 mégapixels : légèrement déformant, mais bien maîtrisé.

L’appareil photo principal propose plusieurs profils de couleurs : Naturel, Éclatant et Authentique, avec une esthétique légèrement différente, fidèle à leurs noms.

Comme on peut s’y attendre de la part de Honor, les appareils photo sont plutôt performants. Ils ne sont peut-être pas aussi performants que leurs téléphones phares classiques, mais en plein jour, et même en intérieur avec suffisamment de lumière, ils capturent des images nettes et claires.

Cependant, tout n’est pas encore parfait : on remarque un manque notable de netteté et de détails lorsqu’on zoome, et les bords peuvent parfois être un peu flous, mais dans l’ensemble, il capture suffisamment la scène pour offrir une superbe photo. Il prend également d’excellents portraits, avec une image très détaillée et nette.

Le Magic V5 est capable d’un zoom numérique 100x, mais il faudra utiliser l’amélioration de l’IA pour saisir le sens de la photo qu’il capture. ​​​​La photographie de nuit est tout à fait acceptable sur le Magic V5.

En vidéo, la stabilisation est efficace et les rendus naturels, même si le mode nuit reste en retrait face à certains concurrents comme le Pixel Fold.

Honor Magic V5 : Autonomie et recharge

L’autonomie du Magic V5 est bonne, malgré les inconvénients inhérents aux appareils pliables. En l’utilisant principalement déplié (ce qui est probablement le cas avec ce téléphone), vous pouvez espérer une journée complète d’utilisation modérée à intensive sans problème.

Ma journée type consistait à naviguer sur les réseaux sociaux, à consulter mes e-mails, à regarder des vidéos YouTube et à utiliser des applications de messagerie, et le Magic V5 a toujours tenu ses promesses. La capacité de 5820 mAh offre suffisamment d’autonomie pour le grand écran gourmand en énergie, mais ne vous attendez pas à une autonomie de plusieurs jours comparable à celle d’un téléphone haut de gamme standard.

La charge est assez rapide. Le chargeur 66 W inclus permet de recharger complètement le téléphone en environ 50 minutes, tandis que la charge sans fil 50 W offre des recharges pratiques. Honor utilise une batterie silicium-carbone. Elle devrait donc se dégrader moins rapidement et conserver une meilleure charge que les batteries lithium traditionnelles après quelques années, du moins c’est ce qu’on espère.

Honor Magic V5 : Verdict

Le Honor Magic V5 est une excellente entrée dans le marché de plus en plus concurrentiel des appareils pliables. Il s’agit d’un appareil pratique qui exploite efficacement sa configuration à double écran. Oui, l’optimisation des applications reste inégale sur Android. Et oui, à 1 999 euros, il est supérieur aux smartphones phares conventionnels, même les plus chers.

Mais pour la première fois, l’expérience grand écran du Magic V5 m’a vraiment manqué en revenant à un téléphone classique. Les gains de productivité sont réels, l’expérience logicielle est intelligemment mise en œuvre et des fonctionnalités comme Magic Portal transforment véritablement votre façon d’interagir avec le contenu.

Le Magic V5 est un argument de poids pour que les appareils pliables passent du statut de produit de luxe de niche à celui de produit grand public. Mais avec une finition exemplaire, plus de RAM, un écran encore plus lumineux, une certification IP58/59, et des performances accrues… le prix reste justifié face à un Galaxy Z Fold 7 moins autonome et moins innovant.

Recommandé pour : les technophiles exigeants, les amateurs de productivité mobile et les fans d’innovation design.

Pas pour : les petits budgets ou ceux qui cherchent un photophone pur jus (type Pixel Fold).

Le roi du pliant a peut-être changé de nom. Et il s’appelle Magic V5.