Samsung domine déjà le marché des smartphones pliables, mais ses laboratoires regardent visiblement plus loin. De nouveaux brevets repérés par WearView montrent que le groupe travaille encore sur des concepts de smartphones enroulables et coulissants, avec des designs moins futuristes qu’avant, et potentiellement plus crédibles au quotidien.

Un smartphone qui s’élargit au lieu de se plier

Le premier concept ressemble à un smartphone classique lorsqu’il est fermé. Mais au lieu de s’ouvrir comme un Galaxy Z Fold, l’écran se déploie horizontalement grâce à un mécanisme coulissant.

L’idée est simple : conserver le format compact d’un mobile traditionnel, tout en offrant une surface plus large pour le multitâche, le jeu ou la vidéo. Samsung chercherait ici à résoudre l’un des dilemmes du pliable : offrir plus d’écran sans charnière visible ni pli marqué.

Un second design cache totalement l’écran

Le deuxième brevet est plus audacieux. En position fermée, l’écran flexible serait entièrement dissimulé dans le châssis. Il apparaîtrait seulement lorsque l’utilisateur tire sur les deux côtés de l’appareil.

Ce choix répond à une vraie faiblesse des écrans flexibles : leur fragilité perçue. En cachant la dalle lorsqu’elle n’est pas utilisée, Samsung pourrait mieux la protéger des rayures, chocs et poussières du quotidien. Le brevet mentionne aussi des capteurs capables de mesurer le niveau d’extension de l’écran et la vitesse du mouvement, afin d’adapter automatiquement l’interface.

L’enroulable, une réponse aux limites du pliable ?

Pour Samsung, le smartphone enroulable représente une piste logique. Les pliables ont gagné en maturité, mais ils restent associés à plusieurs compromis : charnière, épaisseur, pli visible, coût élevé. Un écran coulissant pourrait théoriquement offrir une expérience plus fluide, sans rupture nette au centre de la dalle.

Reste le défi industriel. Les mécanismes mobiles, la durabilité de l’écran, l’espace réservé à la batterie et la fiabilité à long terme restent des obstacles majeurs. Et comme toujours avec les brevets, rien ne garantit un lancement commercial.

Mais, ces documents confirment une chose : Samsung ne considère pas le Galaxy Z Fold comme le point final du smartphone transformable. Après avoir rendu le pliable crédible, la marque prépare peut-être déjà la prochaine métamorphose du mobile.