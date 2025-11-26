Accueil » iPhone Fold : Apple aurait réussi à éliminer le pli de l’écran

iPhone Fold : Apple aurait réussi à éliminer le pli de l’écran

iPhone Fold : Apple aurait réussi à éliminer le pli de l'écran

L’iPhone Fold avance à grands pas. Selon un nouveau rapport du média taïwanais UDN, des sources de la chaîne d’approvisionnement affirment que Apple a enfin réussi à éliminer totalement le pli sur l’écran interne de son futur iPhone pliable — un problème que même Samsung n’a jamais réussi à résoudre.

Grâce à cette percée, l’appareil aurait maintenant progressé vers l’étape cruciale EVT (Engineering Validation Test), c’est-à-dire les tests d’ingénierie et de pré-production.

Lors de cette phase, Apple produit généralement une centaine de prototypes, qui doivent fonctionner comme les modèles finaux tout en reprenant un design très proche de la version commerciale. Ces unités permettent de valider la fiabilité des composants, la solidité mécanique, la gestion thermique, et surtout la possibilité de produire l’appareil à grande échelle.

iPhone Fold: Un iPhone pliable sans pli, une première mondiale

Si les informations se confirment, Apple deviendrait le premier constructeur à proposer un écran pliable sans la moindre trace de pli au centre, un défaut visible sur tous les appareils concurrents.

Même si Samsung fabrique la dalle interne, Apple aurait conçu la structure du panneau, le procédé de traitement du matériau, ainsi que la méthode de laminage et de pressage.

Résultat : un affichage parfaitement uniforme, même au niveau de la charnière. Foxconn aurait déjà mis en place une ligne de production dédiée exclusivement à ce modèle.

Design : un format « livre » comme les Galaxy Z Fold

L’iPhone Fold adoptait un format « livre », identique aux Galaxy Z Fold de Samsung, et non un format « flip ». Selon les rumeurs, il pourrait être commercialisé sous le nom iPhone Ultra.

Le rapport cite également plusieurs fournisseurs. Largan Precision est pressenti pour fournir les lentilles hybrides verre/plastique des capteurs principal et ultra grand-angle, tandis que Shin Zu Shing pourrait fabriquer la charnière, traditionnellement l’élément le plus complexe et le plus coûteux d’un smartphone pliable

Le prix : préparez votre portefeuille

Un analyste de Fubon Research, en combinant les coûts des composants et les marges habituelles d’Apple, estime que l’iPhone Fold pourrait être lancé à 2 399 dollars.

Ce serait l’iPhone le plus cher jamais produit. Et non, Apple ne l’affichera évidemment pas ainsi dans sa communication.

Le marché pliable pourrait basculer en 2026

De nombreux experts affirment depuis des années que le marché du pliable restera de niche tant qu’Apple ne proposera pas son propre modèle.

Si Apple réussit effectivement à supprimer le pli, son arrivée pourrait dynamiter le secteur.

Classement mondial du pliable (T2 2025) :

Huawei—leader actuel Motorola (~25 % de part de marché) Samsung — désormais relégué à la 3ᵉ place Honor OPPO Vivo Xiaomi Google OnePlus TCL (concepts)

L’arrivée d’Apple pourrait rebattre les cartes dès 2026.

Prochaines étapes : les grandes inconnues

Quelques questions restent en suspens :

Quelle quantité Apple produira-t-elle pour la première année ?

L’iPhone Fold bénéficiera-t-il de fonctionnalités exclusives absentes des iPhone classiques ?

Apple prévoit-elle un lancement annuel ou un produit « one-shot » pour tester le marché ?

Ce qui est certain, c’est que le projet est désormais bien avancé, et que le premier iPhone pliable n’est plus un simple concept lointain.

2026 pourrait être une année historique pour les smartphones.