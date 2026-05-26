Ferrari vient de dévoiler à Rome la Ferrari Luce, sa toute première voiture 100 % électrique. Plus qu’un simple virage énergétique, ce modèle marque une rupture culturelle pour la marque de Maranello : cinq places, quatre moteurs, plus de 1 000 chevaux et une silhouette futuriste co-dessinée avec LoveFrom, le studio de Jony Ive et Marc Newson.

Une Ferrari électrique, mais pas une Ferrari ordinaire

La Luce n’essaie pas de reproduire mécaniquement le mythe du V12. Ferrari présente plutôt ce modèle comme une nouvelle interprétation de sa philosophie : puissance, contrôle et émotion, mais avec une architecture que seul l’électrique permet.

La voiture repose sur une plateforme dédiée, avec quatre moteurs électriques, un par roue, et une batterie de 122 kWh. Ferrari annonce plus de 1 000 chevaux, un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, et une autonomie supérieure à 500 km.

Jony Ive signe une Ferrari plus tactile que digitale

L’une des surprises vient de l’habitacle. LoveFrom, le collectif fondé par Jony Ive et Marc Newson, a travaillé avec Ferrari sur un intérieur minimaliste, mais très physique. À rebours de nombreux véhicules électriques saturés d’écrans, la Luce conserve des commandes tactiles, un volant trois branches et des références claires à l’ADN Ferrari.

Ce choix est stratégique : Ferrari ne veut pas devenir une marque tech de plus. Elle veut prouver que l’électrique peut rester sensoriel.

Une supercar familiale à plus de 550 000 euros

Avec ses cinq places, ses quatre portes et son format plus polyvalent, la Ferrari Luce s’éloigne de la supercar traditionnelle. Elle vise une clientèle plus large, notamment les acheteurs de luxe déjà sensibles à l’électrique.

Le prix annoncé tourne autour de 550 000 euros, avec des livraisons attendues fin 2026.

Ferrari avance prudemment vers l’électrique

La Ferrari Luce arrive dans un contexte particulier : la demande mondiale pour les EV premium ralentit, et Ferrari a déjà revu ses ambitions électriques à la baisse pour 2030. Mais, ce lancement montre que la marque ne renonce pas à l’électrification. Elle la traite simplement comme une extension de son identité, et non comme une conversion totale.

Avec la Luce, Ferrari ne tourne pas la page du thermique. Elle allume plutôt une nouvelle ligne dans son histoire.