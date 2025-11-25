Accueil » OnePlus 15R : la date de présentation est officielle, et son design n’est plus un secret

OnePlus n’a pas encore terminé son année. La marque vient d’annoncer que son prochain smartphone, le OnePlus 15R, sera dévoilé le 17 décembre, accompagné de deux autres produits : la OnePlus Pad Go 2 et la OnePlus Watch Lite.

Pour ceux qui ne connaissent pas bien la série R, il s’agit d’une version plus abordable des flagships OnePlus : même design, même philosophie, mais des caractéristiques allégées et un prix beaucoup plus doux.

Le OnePlus 15 est excellent… mais à 979 euros, c’est un produit premium. Le OnePlus 15R, lui, se positionne comme une alternative plus accessible, sans donner une impression de « low cost ».

OnePlus 15R : Couleurs et design

OnePlus a déjà révélé l’apparence du téléphone ainsi que deux coloris globaux : Charcoal Black et Mint Breeze. En Chine (où le modèle s’appelle Ace 6T), une version Electric Purple a également été teasée, mais elle pourrait rester exclusive au marché local.

Le design abandonne le module photo circulaire du OnePlus 13R pour un look plus proche du OnePlus 15. La marque n’a pas encore confirmé les capteurs, mais les rumeurs évoquent un duo de 50 mégapixels et 8 mégapixels, sans téléobjectif.

Parmi les specs attendues :

Écran 165 Hz (comme le modèle flagship)

Batterie 8 000 mAh (!), ce qui dépasserait même les 7 300 mAh du OnePlus 15

Si cela se confirme, le OnePlus 15R pourrait devenir une référence en autonomie dans son segment.

Une résistance à l’eau digne d’un flagship

C’est peut-être le point le plus impressionnant. Le OnePlus 15R affichera les mêmes certifications d’étanchéité que le modèle haut de gamme : IP66, IP68, IP69 et IP69K. Cela signifie non seulement qu’il peut être immergé 30 minutes à 1,5 m, mais aussi qu’il résiste à des jets d’eau à haute pression et haute température — rare pour un smartphone milieu de gamme.

Le téléphone serait équipé du Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite). Une puce très récente, ce qui placerait le 15R dans le haut du panier côté performances.

Les autres produits dévoilés le 17 décembre

OnePlus Pad Go 2:

Coloris : Shadow Black, Lavender Drift

5G

Finition anti-reflets

Stylet intégré

OnePlus Watch Lite :

Montre orientée santé & sport

Positionnée comme une alternative abordable

Probablement réservée à l’Europe et l’Inde

Les OnePlus 15R et OnePlus Pad Go 2 devraient arriver aux États-Unis. OnePlus n’a rien confirmé, mais si la stratégie continue, le OnePlus 15R devrait rester autour de 599,99 dollars.

Le OnePlus 15R pourrait facilement surpasser des modèles comme le Pixel 9a ou le Galaxy A56 5G… tout en conservant un prix attractif. Il faudra attendre les tests pour le verdict final, mais ça s’annonce très solide.