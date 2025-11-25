Accueil » Huawei Mate X7 : un pliable d’orfèvre, plus lumineux, plus robuste et plus ambitieux que jamais

Jusqu’à 3000 nits, 4,5 mm d’épaisseur, IP59… le pliable le plus abouti est chinois. Huawei poursuit son ascension dans le très haut de gamme pliable avec son tout nouveau Mate X7, dévoilé en Chine aux côtés de la série Mate 80.

Et, cette génération se distingue immédiatement : écran plus lumineux que n’importe quel pliable concurrent, châssis ultra-affiné, nouveau système photo miniaturisé… et même de la dentelle Yun Brocade, un art textile traditionnel chinois intégré au design.

Le Mate X7 ne cherche pas à concurrencer les pliables Android habituels : il veut en redéfinir les codes.

Huawei Mate X7 : Un design qui mêle artisanat et ingénierie

Huawei propose cinq finitions — Obsidian Black, Cloud Brocade Blue, Cloud Brocade White, Cosmic Red et Phantom Purple — dont certaines utilisent le Yunjin (Yun Brocade), un savoir-faire textile classé patrimoine immatériel.

Un choix esthétique… mais aussi identitaire.

Sur le plan mécanique :

Poids : 235 g, parmi les plus légers du marché

Épaisseur : 4,5 mm ouvert, 9,5 mm fermé

Étanchéité : IP58 + IP59, une rareté absolue pour un pliable

Verre Kunlun Xuanwu 2 (Collector Edition) : impact et rayure fortement améliorés

La charnière adopte une structure Xuanwu tri-couche, renforcée par un alliage « grade fusée » : une approche qui vise la durabilité à long terme, talon d’Achille traditionnel des pliables.

Le pliable le plus lumineux au monde

Le Mate X7 surclasse toute la concurrence sur la luminosité :

Écran interne : 8” OLED LTPO 120 Hz – 2500 nits

Écran externe : 6,49” OLED LTPO 120 Hz – 3000 nits

Ajoutez :

1440 Hz PWM (anti-scintillement)

240/300 Hz tactile

couleurs 10,7 milliards

verre Kunlun 2 ultra-résistant à l’extérieur

Le résultat : un pliable parfaitement lisible en plein soleil, avec un confort visuel rarement égalé.

Kirin 9030 Pro + HarmonyOS 6 : optimisation complète

Le Mate X7 intègre le Kirin 9030 Pro, la puce la plus aboutie de Huawei, couplée à HarmonyOS 6.

Huawei promet :

+42 % de performances globales vs génération précédente

multitâche réinventé pour l’écran pliable (fenêtres dynamiques, glisser-déposer avancé)

outils IA intégrés (notes assistées, analyse visuelle, partage chiffré)

Le pliable n’est plus une tablette compactée : c’est une station de travail portative.

Un module photo entièrement miniaturisé mais… dopé en lumière

La prouesse majeure du Mate X7 : avoir compressé un module photo flagship dans un châssis pliable — sans sacrifier l’optique.

Le système Red Maple 2 inclut :

capteur principal de 50 mégapixels, ouverture variable f/1.49 – f/4.0, OIS

capteur ultra-grand-angle de 40 mégapixels

téléobjectif de 50 mégapixels périscope 3,5× / macro téléphoto

100× zoom numérique

capteur multi-spectral Red Maple 1.5 mégapixel pour une colorimétrie ultra-précise

Et Huawei joue la comparaison : Sur le modèle Collector’s Edition, le capteur principal offre 100 % de lumière en plus qu’un iPhone 17 Pro Max. Le téléobjectif périscope : 127 % de lumière en plus.

En clair : c’est le pliable qui photographie comme un vrai photophone ultra-haut de gamme.

Batterie, autonomie extrême et communication satellite

Le Mate X7 embarque une batterie de 5525 mAh (standard) ou 5 600 mAh (Collector). Il est compatible avec la charge filaire à 66 W, sans-fil à 50 W et offre la recharge inversée.

Mais surtout, le Mate X7 se vante d’une communication Beidou satellite (standard), d’un mode Outdoor Exploration offrant jusqu’à 10 jours en usage minimal et une fonction de communication d’urgence sans réseau.

Autrement dit, c’est pliable capable de fonctionner là où même un smartphone traditionnel échoue : c’est rare, et très Huawei.

Prix et disponibilités

Huawei Mate X7

12/256 Go : 12 999 CNY (~ 1 585 euros)

12/512 Go : 13 999 CNY (~ 1 705 euros)

Mate X7 Collector’s Edition

16/512 Go : 14 999 CNY (~ 1 830 euros)

16/1 To : 15 999 CNY (~ 1 950 euros)

20/1 To + stylet : 17 599 CNY (~ 2 145 euros)

Sortie Chine : 5 décembre.

Avec le design le plus travaillé, les écrans les plus lumineux, l’un des modules photo les plus complets de l’industrie, une batterie massive, des communications impossibles sur les concurrents et une étanchéité exceptionnelle, Huawei propose ici le pliable le plus complet du monde, point.

Certains points resteront à vérifier en pratique, mais une chose est claire : Huawei n’améliore pas juste ses pliables. Huawei redéfinit ce qu’un pliable peut être.