OnePlus 13R : Le milieu de gamme qui vise haut !

Lancé aux côtés du très attendu OnePlus 13, le OnePlus 13R cherche à s’imposer comme un choix incontournable dans la gamme milieu de gamme Android. Après le succès retentissant du OnePlus 12R, ce nouveau modèle arrive avec des attentes élevées, mais aussi un ensemble de spécifications prometteur qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un excellent rapport qualité-prix.

Le OnePlus 13R reprend des éléments de design familiers, mais introduit des changements notables. Les bords sont désormais carrés, avec une transition à angle droit entre les panneaux en verre et le châssis en aluminium, offrant une esthétique plus moderne.

L’écran de 6,78 pouces ProXDR est désormais plat, abandonnant la courbure du modèle précédent pour une approche plus robuste et pratique. Protégé par du Gorilla Glass 7i, l’écran promet une meilleure durabilité tout en conservant une fluidité exceptionnelle grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

OnePlus 13R, performances solides avec le Snapdragon 8 Gen 3

Sous le capot, le OnePlus 13R est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, une puce puissante qui, bien qu’elle ne soit pas la plus récente, reste extrêmement performante pour sa catégorie. Déjà utilisée dans des modèles phares comme le Galaxy S24 Ultra, cette puce garantit des performances optimales, même sur le long terme. Le téléphone est également équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, assurant fluidité et espace suffisant pour les besoins quotidiens.

Le OnePlus 13R est doté d’une batterie de 6 000 mAh, un atout majeur dans sa catégorie. Avec son design isolant innovant, cette batterie promet une autonomie prolongée pour accompagner les utilisateurs tout au long de la journée, même lors d’une utilisation intensive.

Des capacités photo prometteuses

Côté photographie, OnePlus reste fidèle à sa réputation en intégrant un système de caméras performant. Le OnePlus 13R dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, basé sur le nouveau capteur Sony LYT-700, garantissant des clichés nets et détaillés. À cela s’ajoutent un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels, offrant une polyvalence appréciable pour capturer des scènes variées.

Le smartphone est certifié IP65, offrant une résistance limitée à l’eau et à la poussière. Bien qu’il puisse supporter des éclaboussures légères, il n’est pas conçu pour des immersions prolongées, ce qui le place légèrement derrière les standards des flagships haut de gamme.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 13R est disponible à partir d’aujourd’hui à l’échelle mondiale. Deux coloris sont proposés : Nebula Noir et Astral Trail. Le téléphone est proposé à un tarif compétitif, soit 769 €. À ce prix, on pourrait s’attendre à des compromis, mais le OnePlus 13R semble offrir une expérience puissante et bien équilibrée, renforçant encore la réputation de la marque dans le segment des appareils de milieu de gamme.

Avec son design raffiné, son écran de haute qualité, ses performances robustes et sa batterie durable, le OnePlus 13R s’impose comme un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil puissant sans se ruiner. Il s’appuie sur le succès de son prédécesseur pour repousser encore davantage les limites entre milieu de gamme et flagship, tout en offrant une alternative solide et accessible sur le marché en 2025.