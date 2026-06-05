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Galaxy Z Fold 8 Ultra : le nom du futur pliable premium de Samsung se confirme

Samsung semble prêt à revoir la hiérarchie de ses smartphones pliables. Selon une nouvelle certification Bluetooth repérée en ligne, le successeur du Galaxy Z Fold 7 devrait bien adopter le nom Galaxy Z Fold 8 Ultra.

La certification mentionne plusieurs variantes du modèle, dont les références SC-56G, SCG39, SM-F976C, SM-F976Q et SM-F976Z.

Le modèle Wide deviendrait le Galaxy Z Fold 8

Cette nouvelle nomenclature clarifierait aussi la place du modèle plus large évoqué depuis plusieurs mois. L’appareil auparavant appelé Galaxy Z Wide Fold ou Galaxy Z Fold 8 Wide pourrait finalement être commercialisé sous le nom plus simple de Galaxy Z Fold 8.

Samsung réserverait donc l’appellation Ultra au modèle le plus haut de gamme, doté d’une fiche technique plus ambitieuse.

D’après les fuites actuelles, le Galaxy Z Fold 8 standard miserait sur un format plus large, mais avec une configuration photo plus simple à deux capteurs et une batterie de 4 800 mAh. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, lui, conserverait une triple caméra arrière et profiterait d’une batterie de 5 000 mAh avec recharge 45 W.

Samsung étend le label Ultra aux pliables

Après les Galaxy S Ultra et la Galaxy Watch Ultra, Samsung veut visiblement faire du mot Ultra son marqueur premium transversal. Ce choix est logique, mais risqué. Le terme crée immédiatement une attente élevée. Pour être crédible, le Galaxy Z Fold 8 Ultra devra offrir plus qu’un simple nom : meilleure autonomie, photo réellement ambitieuse, écran plus abouti et expérience logicielle optimisée.

À l’heure où Apple préparerait aussi un iPhone Ultra pliable, la bataille des smartphones pliants premium pourrait bientôt devenir une guerre de superlatifs.