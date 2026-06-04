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Amazon mise sur des images IA fictives pour réinventer la recherche de produits

Amazon mise sur des images IA fictives pour réinventer la recherche de produits

Amazon continue d’injecter l’intelligence artificielle dans chaque étape du parcours d’achat. Sa dernière expérimentation est sans doute l’une des plus surprenantes : des images générées par IA apparaissent désormais directement dans la barre de recherche de l’application mobile lorsque l’utilisateur décrit un produit avec des mots-clés.

Tapez « chemise en flanelle » ou « robe bleue et blanche » et Amazon génère instantanément des visuels correspondant à votre description. Particularité : ces produits n’existent pas. Ils servent uniquement de référence visuelle pour guider la recherche vers des articles réels disponibles sur la plateforme.

Quand l’IA tente de traduire une idée en produit

Selon Amazon, de nombreux consommateurs savent ce qu’ils recherchent visuellement sans forcément connaître les termes exacts. Un utilisateur peut vouloir un haut avec un col drapé sans savoir qu’il s’agit d’un « col bénitier ». L’objectif de cette fonctionnalité est donc de réduire la friction entre l’intention d’achat et la recherche.

L’IA crée plusieurs représentations du produit imaginé, puis l’utilisateur sélectionne l’image la plus proche de son besoin avant d’accéder à une sélection d’articles similaires réellement commercialisés.

Pour le moment, la fonctionnalité est limitée aux catégories mode et décoration intérieure sur iOS et Android.

Une stratégie IA qui s’étend à tout l’écosystème Amazon

Cette nouveauté s’inscrit dans une offensive beaucoup plus large.

Amazon a déjà lancé :

Alexa for Shopping, un assistant conversationnel dédié à l’achat.

Des résumés de produits générés par IA.

Des recommandations personnalisées basées sur les habitudes d’achat.

Shop by Style, une expérience qui génère des looks complets grâce à l’IA.

Contrairement aux nouvelles images de recherche, Shop by Style utilise des produits réellement disponibles à la vente pour composer ses inspirations visuelles, ce qui semble offrir une valeur plus immédiate aux consommateurs.

Amazon a même expérimenté récemment des fiches produits transformées en podcasts audio générés par IA, une initiative qui a reçu un accueil plus mitigé.

Amazon transforme progressivement son moteur de recherche en moteur d’intention

Derrière cette fonctionnalité se cache une évolution stratégique majeure. Historiquement, le commerce électronique reposait sur la recherche par mots-clés. Avec l’IA générative, Amazon cherche désormais à comprendre une intention, même lorsque celle-ci est imprécise ou difficile à formuler.

L’entreprise ne veut plus seulement répondre à une requête. Elle veut deviner ce que l’utilisateur imagine.

Cette approche rapproche le géant du e-commerce des nouveaux moteurs de recherche conversationnels, comme OpenAI ou Perplexity AI, où l’IA joue un rôle d’interprète entre l’idée et le résultat final.

Reste à savoir si les consommateurs adopteront cette nouvelle façon de chercher des produits. Car si l’idée est séduisante sur le papier, voir apparaître des objets qui n’existent pas encore pourrait aussi ajouter une couche de confusion dans un univers d’achat déjà saturé de recommandations algorithmiques.

À l’approche du prochain Prime Day, Amazon semble en tout cas déterminé à faire de l’IA l’un de ses principaux leviers de croissance.