Le OnePlus 16 commence déjà à dessiner les contours d’un smartphone très ambitieux. Après les premières rumeurs autour d’un écran 240 Hz, une nouvelle fuite évoque désormais une dalle 185 Hz, plus crédible pour un modèle grand public.

Selon le leaker Smart Pikachu, OnePlus testerait actuellement un écran aux bordures ultra-fines, accompagné d’un téléobjectif périscopique 3x de 200 mégapixels et d’un bouton dédié à l’IA. Toutefois, ces éléments resteraient au stade de validation technique.

OnePlus miserait sur la fluidité, mais avec moins d’excès

Le précédent OnePlus 15 avait déjà marqué les esprits avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz. Pour le OnePlus 16, la marque pourrait aller plus loin, sans forcément basculer dans le spectaculaire 240 Hz évoqué par de précédentes rumeurs.

Une dalle 185 Hz aurait davantage de sens : elle permettrait de renforcer l’image gaming et performance de OnePlus, tout en limitant les contraintes sur l’autonomie, la chauffe et la compatibilité des contenus.

Un capteur périscopique de 200 mégapixels et un bouton IA

Côté photo, la fuite évoque un téléobjectif périscopique 3x avec capteur Samsung HP5 de 200 mégapixels, épaulé par un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. OnePlus chercherait ainsi à corriger l’un de ses points les plus surveillés : la capacité à rivaliser avec les meilleurs photophones premium.

Le bouton IA, lui, s’inscrirait dans une tendance désormais incontournable. Après la course aux performances brutes, les constructeurs veulent donner une présence physique à l’intelligence artificielle, comme un nouveau raccourci vers les fonctions génératives et contextuelles.

Les rumeurs évoquent aussi une dalle OLED LTPO BOE de 6,78 pouces, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, de la RAM LPDDR6 et une batterie proche de 9 000 mAh. La recharge pourrait rester autour de 100 W en filaire et 50 W sans fil, même si ce point n’est pas encore confirmé.

On retrouverait également un moteur haptique X-axis, des haut-parleurs stéréo symétriques, un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et une certification IP68/IP69.

OnePlus veut redevenir spectaculaire

Avec le OnePlus 16, la marque semble vouloir renouer avec son ADN : proposer une fiche technique qui dépasse les attentes, parfois même les besoins réels. Le 185 Hz est peut-être moins impressionnant que le 240 Hz, mais il pourrait être le meilleur compromis entre démonstration technologique et usage quotidien.

Reste une inconnue majeure : le prix. Car à mesure que OnePlus empile les composants premium, la marque s’éloigne un peu plus de son ancienne promesse de flagship killer.