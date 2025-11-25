Huawei Mate 80 Pro Max : double écran OLED inédit, Kirin 9030 Pro et une robustesse jamais vue

Huawei veut reprendre la couronne du très haut de gamme, et le nouveau Mate 80 Pro Max frappe fort. Présenté aujourd’hui en Chine au sommet de la série Mate 80, il incarne tout ce que l’écosystème Huawei peut produire de plus ambitieux : design monocoque en métal, écran OLED double couche unique au monde, caméra surdimensionnée et connectivité terrestre, satellite… et même hors-réseau.

C’est plus qu’un smartphone premium : c’est une déclaration technologique.

Huawei Mate 80 Pro Max : Un châssis tout métal et un verre Kunlun 2 qui défie les lois de la physique

Huawei ne fait pas dans la demi-mesure :

Châssis 100 % métal, pour une rigidité accrue

Kunlun Glass 2 à l’avant, désormais

20× plus résistant aux chutes

+20 % en résistance à la flexion

2× plus résistant aux rayures

Ajoutez à cela une double certification IP68 + IP69 — extrêmement rare sur mobile — et vous obtenez l’un des smartphones les plus durables du marché, capable d’encaisser haute pression, immersion prolongée et projections à haute température.

Le premier écran dual-layer OLED de l’industrie : 8000 nits et contrastes extrêmes

L’innovation la plus spectaculaire du Mate 80 Pro Max n’est pas visible à l’œil nu : Huawei installe le premier écran OLED à double couche sur smartphone.

Résultat :

Jusqu’à 8000 nits de luminosité max

Efficacité énergétique améliorée

Contraste largement supérieur grâce aux deux couches pilotées séparément

L’écran mesure 6,9 pouces et propose une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, des couleurs 10 bits, un PWM à 1440 Hz et une réponse tactile à 300 Hz. Une dalle taillée pour l’extérieur, le HDR extrême… et la pérennité énergétique.

Reconnaissance avancée grâce au 3D ToF complet

Toute la gamme Mate 80 adopte un module frontal composé d’un émetteur ToF, un récepteur ToF et une caméra de 13 mégapixels.

Huawei appelle cela l’AI Posture-Aware Design offrant une meilleure reconnaissance faciale, un suivi des mouvements plus précis et une sécurité biométrique renforcée.

Une rareté dans un monde où les capteurs frontaux 3D ont presque disparu.

Kirin 9030 Pro + Ark Graphics Engine : Huawei veut rattraper son retard

Propulsé par la puce Kirin 9030 Pro, le Mate 80 Pro Max annonce :

+45 % de fluidité vs Mate 70

+34 % en vitesse de chargement d’apps

Accélération 3DGS

Ray tracing matériel 20 millions de rayons/s

Le tout appuyé par l’Ark Graphics Engine, censé optimiser les pipelines graphiques maison. Huawei ne joue pas la course brute contre Qualcomm, mais cherche un écosystème 100 % optimisé HarmonyOS, et ça se ressent dans la communication comme dans les chiffres.

Connectivité totale : réseau terrestre, satellite… et même sans réseau

Huawei n’y va pas par quatre chemins : le Mate 80 Pro Max serait le smartphone le plus complet au monde en termes de communication.

Il prend en charge la connectivité 5G/4G classique, le Wi-Fi 7 Plus, Tiantong Satellite (appels), Beidou Satellite (messagerie) et la star du jour : 700 MHz d’urgence, capable de connecter jusqu’à 13 km de distance à travers trois murs.

Huawei résume cela en un slogan efficace : « Réseau au sol + réseau dans le ciel + même sans réseau ».

Un appareil photo hors norme : zooms multiples, capteur géant et accessoires pro

Le Mate 80 Pro Max inaugure la 2ᵉ génération du système photo « Maple Leaf ». Ce dernier se dote d’un capteur principal de 50 mégapixels RYYB de 1/1,28 » avec une ouverture variable f/1.4 — f/4.0 et OIS, un ultra grand-angle de 40 mégapixels RYYB et un macro téléphoto 4× de 50 mégapixels et un periscope supplémentaire de 50 mégapixels avec un zoom optique 6,2× et jusqu’à 12,4× « qualité optique ».

La dynamique grimperait à 300 % grâce à une double fusion temps réel, et la capture de couleurs s’améliore via un nouveau réseau spectral.

Cerise sur le gâteau : Huawei lance un kit professionnel TILTA incluant un téléconvertisseur 3,3× spécialement conçu pour le Pro Max.

Mate 80 RS | Ultimate Design : la version ultra-luxe

Pour ceux qui veulent « plus que plus », Huawei propose une déclinaison RS Ultimate Design jusqu’à 20 Go de RAM, matériaux premium, finitions exclusives et même châssis et même quadruple module photo. Un objet collector, clairement destiné au marché chinois du luxe technologique.

Prix et disponibilité

Huawei Mate 80 Pro Max

16 / 512 Go: CNY 7,999 (~ 975 euros)

16 / 1 To: CNY 8,999 (~ 1,000 euros)

Mate 80 RS | Ultimate Design

20 / 512 Go: CNY 11,999 (~ 1,460 euros)

20 / 1 To: CNY 12,999 (~ 1,585 euros)

Sortie : 28 novembre en Chine.

Le Mate 80 Pro Max coche toutes les cases du très haut de gamme — design, écran, photo, performances — mais il va plus loin sur trois fronts :

la robustesse, proche d’un outil industriel

la connectivité d’urgence, inédite et potentiellement vitale

la photographie professionnelle, poussée par des accessoires dédiés

Le résultat est un smartphone qui n’a pas de véritable équivalent chez Samsung, Apple ou Google : Huawei ne suit plus la course… il crée sa propre piste.