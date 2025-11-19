C’est désormais officiel. Après des mois de fuites et de démonstrations anticipées, Qualcomm dévoilera le Snapdragon 8 Gen 5 le 26 novembre en Chine. Une puce pensée pour offrir une expérience premium, sans toutefois entrer en collision directe avec le surpuissant Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Une puce 3 nm avec cœurs Oryon : Qualcomm muscle sa stratégie

Lors de sa conférence de septembre, Qualcomm avait déjà donné les grandes lignes. Le Snapdragon 8 Gen 5 adopte une gravure en 3 nm, des cœurs CPU Oryon, maison, et une architecture premium plus rationnelle que celle du Elite, mais toujours musclée.

Le cœur principal grimpe à 3,8 GHz, les cœurs performance à 3,32 GHz. De quoi se placer au niveau du 8 Elite Gen 1 en CPU… ce qui en dit long sur le bond générationnel.

GPU Adreno 840 : la même base que le Elite, mais légèrement bridé

Sur la partie graphique, le Adreno 840 reprend l’ADN du GPU Elite mais avec une fréquence abaissée à 1,2 GHz.

Capacités annoncées (d’après les premiers benchmarks) :

3,3 millions de points sur AnTuTu,

≈ 3 000/10 000 sur Geekbench 6 (single/multi),

≈ 100 fps sur l’Aztec 1440p.

En clair : un GPU un peu moins véloce, mais toujours largement au-dessus du segment « haut de gamme classique ». L’expérience restera flagrantement flagship.

Positionnement : une puce premium calibrée pour un marché plus large

Depuis l’arrivée du Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm a clairement segmenté son catalogue :

Elite : puissance extrême, serveurs embarqués, IA lourde.

8 Gen 5: haut de gamme polyvalent, accessible à plus de constructeurs.

Une stratégie qui ressemble beaucoup à ce que fait MediaTek avec ses SoC Ultra/Pro — un écosystème avec plusieurs niveaux performants, pour ne pas laisser d’espace à la concurrence.

Les premiers smartphones équipés

La course au « premier modèle avec le 8 Gen 5″ est déjà lancée :

OnePlus Ace 6T : Le premier smartphone à inaugurer la puce. Présentation attendue en novembre. OnePlus continue d’utiliser la gamme Ace comme laboratoire de nouvelles puces Qualcomm.

Vivo S50 Pro Mini : Vivo a confirmé l’intégration de la 8 Gen 5 dans son modèle S50 Pro Mini, prévu pour décembre. Une annonce qui montre la volonté de Vivo d’imposer ses modèles compacts en performance.

Honor GT 2 : Honor devrait suivre très vite : le GT 2, orienté performance et gaming, adoptera lui aussi la nouvelle puce. Déploiement probable entre décembre et janvier.

Snapdragon 8 Gen 5 : une montée en gamme qui prépare l’ère post-CPU

Entre CPU Oryon, gravure 3 nm et repositionnement global, Qualcomm affine sa transition vers des SoC où la performance brute compte autant que l’efficacité énergétique et les capacités IA. Le Snapdragon 8 Gen 5 n’est pas un « petit Elite » : c’est un composant pensé pour démocratiser les performances premium.

Une pierre de plus dans la nouvelle architecture Qualcomm, où chaque puce devient une entrée vers un écosystème matériel-IA de plus en plus intégré.