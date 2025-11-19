fermer
Mobile

Qualcomm dévoilera le Snapdragon 8 Gen 5 le 26 novembre

Mobile par Yohann Poiron le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Qualcomm dévoilera le Snapdragon 8 Gen 5 le 26 novembre
Qualcomm dévoilera le Snapdragon 8 Gen 5 le 26 novembre

C’est désormais officiel. Après des mois de fuites et de démonstrations anticipées, Qualcomm dévoilera le Snapdragon 8 Gen 5 le 26 novembre en Chine. Une puce pensée pour offrir une expérience premium, sans toutefois entrer en collision directe avec le surpuissant Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Une puce 3 nm avec cœurs Oryon : Qualcomm muscle sa stratégie

Lors de sa conférence de septembre, Qualcomm avait déjà donné les grandes lignes. Le Snapdragon 8 Gen 5 adopte une gravure en 3 nm, des cœurs CPU Oryon, maison, et une architecture premium plus rationnelle que celle du Elite, mais toujours musclée.

Le cœur principal grimpe à 3,8 GHz, les cœurs performance à 3,32 GHz. De quoi se placer au niveau du 8 Elite Gen 1 en CPU… ce qui en dit long sur le bond générationnel.

GPU Adreno 840 : la même base que le Elite, mais légèrement bridé

Sur la partie graphique, le Adreno 840 reprend l’ADN du GPU Elite mais avec une fréquence abaissée à 1,2 GHz.

Capacités annoncées (d’après les premiers benchmarks) :

  • 3,3 millions de points sur AnTuTu,
  • ≈ 3 000/10 000 sur Geekbench 6 (single/multi),
  • ≈ 100 fps sur l’Aztec 1440p.

En clair : un GPU un peu moins véloce, mais toujours largement au-dessus du segment « haut de gamme classique ». L’expérience restera flagrantement flagship.

Snapdragon 8 Gen 5 1024x705 1

Positionnement : une puce premium calibrée pour un marché plus large

Depuis l’arrivée du Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm a clairement segmenté son catalogue :

  • Elite : puissance extrême, serveurs embarqués, IA lourde.
  • 8 Gen 5: haut de gamme polyvalent, accessible à plus de constructeurs.

Une stratégie qui ressemble beaucoup à ce que fait MediaTek avec ses SoC Ultra/Pro — un écosystème avec plusieurs niveaux performants, pour ne pas laisser d’espace à la concurrence.

Les premiers smartphones équipés

La course au « premier modèle avec le 8 Gen 5″ est déjà lancée :

  • OnePlus Ace 6T : Le premier smartphone à inaugurer la puce. Présentation attendue en novembre. OnePlus continue d’utiliser la gamme Ace comme laboratoire de nouvelles puces Qualcomm.
  • Vivo S50 Pro Mini : Vivo a confirmé l’intégration de la 8 Gen 5 dans son modèle S50 Pro Mini, prévu pour décembre. Une annonce qui montre la volonté de Vivo d’imposer ses modèles compacts en performance.
  • Honor GT 2 : Honor devrait suivre très vite : le GT 2, orienté performance et gaming, adoptera lui aussi la nouvelle puce. Déploiement probable entre décembre et janvier.

Snapdragon 8 Gen 5 : une montée en gamme qui prépare l’ère post-CPU

Entre CPU Oryon, gravure 3 nm et repositionnement global, Qualcomm affine sa transition vers des SoC où la performance brute compte autant que l’efficacité énergétique et les capacités IA. Le Snapdragon 8 Gen 5 n’est pas un « petit Elite » : c’est un composant pensé pour démocratiser les performances premium.

Une pierre de plus dans la nouvelle architecture Qualcomm, où chaque puce devient une entrée vers un écosystème matériel-IA de plus en plus intégré.

 

Tags : QualcommSnapdragon 8 Gen 5
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer