Accueil » Nvidia RTX Spark : les puces N2X et N3X déjà confirmées par Jensen Huang

Nvidia RTX Spark : les puces N2X et N3X déjà confirmées par Jensen Huang

Nvidia RTX Spark : les puces N2X et N3X déjà confirmées par Jensen Huang

Depuis des décennies, l’univers des PC et des ordinateurs portables repose presque exclusivement sur les processeurs Intel et AMD. Une domination si ancrée qu’elle semble souvent aller de soi. Pourtant, lors du Computex 2026, Nvidia a clairement montré qu’elle entendait remettre en question cet équilibre historique.

Avec l’annonce du RTX Spark, le groupe dirigé par Jensen Huang ne se contente pas de dévoiler une nouvelle puce : il esquisse une vision à long terme capable de redessiner le marché du PC grand public.

RTX Spark : le premier chapitre d’une famille de processeurs

Lors d’une séance de questions-réponses organisée pendant le Computex 2026, Jensen Huang a confirmé que le projet N1X — nom de code interne du RTX Spark — n’était que la première étape d’une feuille de route déjà bien établie.

Selon le dirigeant, les générations N2X et N3X sont déjà prévues. Plus intéressant encore, Huang a révélé que l’appellation N1X existe parce qu’une version plus compacte, baptisée N1, fait également partie des plans de l’entreprise. Cette déclaration laisse entendre que Nvidia dispose déjà de plusieurs déclinaisons en préparation pour élargir son offre.

« Nous allons étendre cette famille », a expliqué le PDG, soulignant que RTX Spark n’est pas une expérimentation isolée mais le socle d’une nouvelle plateforme matérielle destinée à évoluer sur plusieurs années.

Cette stratégie rappelle davantage celle des grands écosystèmes technologiques que celle d’un simple lancement de produit. Nvidia semble vouloir bâtir une architecture durable, capable d’accompagner les utilisateurs pendant cinq à dix ans, à l’image des systèmes home cinéma évoqués par Huang.

Un futur PC sous architecture Nvidia ?

L’ambition dépasse largement le cadre d’une seule machine. Avant de multiplier les formats, Nvidia cherche d’abord à garantir une compatibilité irréprochable avec l’ensemble de l’écosystème Windows. Cette étape est cruciale. L’histoire récente du marché montre que les performances matérielles ne suffisent pas : la compatibilité logicielle reste le véritable juge de paix pour toute nouvelle architecture.

C’est notamment le cas dans l’univers du jeu vidéo. Interrogé sur l’éventualité d’une console portable équipée d’une puce RTX Spark, Jensen Huang n’a pas fermé la porte. « Si quelqu’un souhaite construire un tel appareil, nous travaillerons avec lui », a-t-il indiqué.

Une réponse prudente mais révélatrice. Nvidia semble ouverte à l’idée, même si plusieurs obstacles techniques demeurent. Les systèmes anti-triche utilisés par de nombreux jeux compétitifs représentent encore un défi majeur pour assurer une expérience fluide et universelle sur cette nouvelle plateforme.

Plus qu’une puce, une stratégie de long terme

L’arrivée de Nvidia sur le marché du silicium destiné aux PC grand public n’a rien d’une surprise. Depuis plusieurs années, l’entreprise accumule les briques technologiques nécessaires : expertise GPU, intelligence artificielle, calcul haute performance et architectures ARM.

La véritable nouveauté n’est donc pas l’existence du RTX Spark lui-même, mais l’engagement affiché derrière ce projet. En confirmant plusieurs générations de produits et une volonté d’élargir la gamme, Nvidia envoie un signal clair à l’industrie : le groupe ne cherche plus seulement à alimenter les PC en cartes graphiques, il ambitionne désormais de devenir l’un de leurs principaux architectes.

Dans un marché où Intel, AMD et désormais Qualcomm multiplient les offensives, l’émergence d’une alternative portée par Nvidia pourrait accélérer une nouvelle phase de concurrence et d’innovation. RTX Spark apparaît ainsi moins comme un produit que comme le premier jalon d’une transformation plus profonde du paysage informatique.

L’enjeu n’est plus de savoir si Nvidia peut entrer durablement sur le marché des processeurs PC. La question est désormais de mesurer jusqu’où l’entreprise est prête à aller.