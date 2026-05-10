OnePlus muscle son écosystème avec une nouvelle batterie externe SuperVOOC 120W. Compacte, rapide et dotée d’une capacité de 15 000 mAh, elle vise autant les smartphones OnePlus/Oppo que les tablettes, consoles portables et ordinateurs compatibles.

Une batterie externe pensée pour la charge très rapide

Présentée en Chine, la OnePlus SuperVOOC 120W Power Bank embarque trois cellules de 5 000 mAh, pour une capacité totale de 15 000 mAh et une énergie annoncée de 58,65 Wh. Son prix local est fixé à 299 yuans, soit environ 40 euros.

Le port USB-C peut atteindre 120 W, tandis que l’USB-A monte également à haute puissance. En double sortie, la batterie répartit la charge avec 65 W sur l’USB-C et 30 W sur l’USB-A.

Compatibilité large et sécurité renforcée

OnePlus ne limite pas son accessoire au SuperVOOC. La batterie prend aussi en charge PD 3.0, PPS jusqu’à 100 W, Quick Charge et UFCS, ce qui lui permet d’alimenter smartphones, tablettes, laptops légers ou consoles portables.

La marque met aussi en avant la technologie Ice Shield de OPPO, pensée pour mieux résister aux chocs, à la surchauffe, aux perforations et à la surcharge. Avec ses 58,65 Wh, l’accessoire reste dans les limites habituelles pour le transport en cabine.

Un accessoire compact, mais stratégique

Avec ses 105 x 70 x 29 mm pour environ 310 g, cette batterie externe cherche un équilibre rare : assez puissante pour remplacer ponctuellement un chargeur mural, mais assez compactche pour rester dans un sac au quotidien.

Pour OnePlus, l’enjeu dépasse l’accessoire. La marque construit un écosystème autour de la charge rapide, où smartphone, chargeur GaN et batterie externe fonctionnent comme un ensemble cohérent. Si le prix reste aussi agressif hors de Chine, cette SuperVOOC 120W pourrait devenir l’un des accessoires les plus pratiques de l’année.