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Asana rachète Stack AI pour accélérer sa stratégie d’agents IA d’entreprise

Asana rachète Stack AI pour accélérer sa stratégie d’agents IA d’entreprise

L’intelligence artificielle continue de redessiner le marché du logiciel d’entreprise. Dernier exemple en date : Asana annonce l’acquisition de Stack AI, une jeune pousse spécialisée dans la création d’agents IA sans code capables d’opérer à travers plusieurs systèmes d’entreprise.

Selon plusieurs sources du secteur, l’opération serait évaluée à environ 75 millions de dollars, même si les deux entreprises n’ont pas officiellement confirmé le montant.

Une brique stratégique pour les ambitions IA d’Asana

Fondée avec l’ambition de simplifier la gestion du travail collaboratif, Asana cherche désormais à devenir bien plus qu’un simple outil de planification.

Stack AI apporte une technologie capable de concevoir, tester et déployer des agents autonomes qui interagissent avec des plateformes comme Salesforce, Slack ou Google Workspace.

Contrairement aux outils IA déjà proposés par Asana, comme AI Studio ou AI Teammates, qui évoluent principalement dans l’écosystème Asana, les agents développés avec Stack AI peuvent agir directement au sein de systèmes externes tels que :

Les ERP

Les CRM

Les plateformes de support client

Les outils de gestion informatique

Cette capacité d’exécution transversale constitue précisément la pièce qui manquait à la stratégie IA de l’entreprise.

De la gestion de projets à l’orchestration d’agents

Depuis l’arrivée de Dan Rogers à la direction générale en 2025, Asana a considérablement accéléré son virage vers l’intelligence artificielle. L’entreprise défend une vision où les collaborateurs humains travaillent aux côtés d’agents logiciels spécialisés. Dan Rogers décrit désormais Asana comme une future « plateforme d’exploitation pour équipes hybrides humains-agents ».

Dans cette logique, la technologie de Stack AI complète le Work Graph d’Asana, un modèle de données qui cartographie projets, tâches, dépendances et responsabilités au sein des organisations.

Le Work Graph fournit le contexte ; Stack AI apporte l’exécution.

Autrement dit, un agent pourra non seulement comprendre une tâche dans Asana, mais également agir directement dans un CRM, lancer un processus de conformité ou mettre à jour un système tiers sans intervention humaine.

Des résultats financiers encourageants malgré une année difficile

L’annonce intervient au même moment que la publication des résultats trimestriels d’Asana.

L’entreprise a enregistré :

205,1 millions de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre

Une croissance annuelle de 9,5 %

Un bénéfice par action de 0,10 dollar, supérieur aux attentes du marché

Une révision à la hausse de ses prévisions annuelles

Ces résultats ont permis au titre de progresser de plus de 3 % après la clôture des marchés.

Mais derrière ces chiffres se cache une réalité plus complexe.

Depuis le début de l’année 2026, l’action Asana a perdu plus de la moitié de sa valeur. La société, valorisée près de 20 milliards de dollars au sommet du boom SaaS en 2021, ne représente aujourd’hui qu’environ 1,5 milliard de dollars en capitalisation boursière.

Une bataille féroce autour des agents IA

L’acquisition de Stack AI s’inscrit dans une tendance beaucoup plus large.

Les grands acteurs du logiciel professionnel se livrent actuellement une course aux agents intelligents :

Salesforce mise massivement sur Agentforce

Google multiplie les outils d’agents IA pour les entreprises

Zendesk a récemment renforcé ses capacités dans ce domaine

Monday.com et Notion développent également leurs propres assistants autonomes.

Parallèlement, des acteurs comme OpenAI, Anthropic ou encore Zapier proposent désormais leurs propres solutions de création d’agents.

Dans ce contexte, le marché devient extrêmement concurrentiel, et les plateformes indépendantes comme Stack AI doivent trouver rapidement une taille critique ou rejoindre un acteur plus important.

Un pari à 75 millions de dollars

Pour Asana, cette acquisition représente davantage qu’un simple achat technologique. Elle symbolise une tentative de redéfinition profonde de son modèle économique.

La question n’est plus de savoir si les agents IA transformeront les logiciels professionnels, mais quels acteurs réussiront à capturer cette nouvelle valeur.

Le défi pour Asana sera désormais de démontrer que ses agents peuvent réellement automatiser des processus complexes, convaincre les entreprises de payer pour ces nouvelles capacités et relancer une croissance qui peine à retrouver les niveaux observés pendant l’âge d’or du SaaS.

Dans un marché où chaque éditeur promet une révolution par l’IA, la différence se fera moins sur les annonces que sur la capacité des agents à produire des résultats mesurables. C’est précisément ce que Stack AI est censé apporter à Asana.