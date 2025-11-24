Accueil » OnePlus Ace 6T / OnePlus 15R : la fuite complète confirme un choix assumé… et un sacrifice notable

OnePlus Ace 6T / OnePlus 15R : la fuite complète confirme un choix assumé… et un sacrifice notable

OnePlus Ace 6T / OnePlus 15R : la fuite complète confirme un choix assumé… et un sacrifice notable

À quelques jours de son lancement, le OnePlus Ace 6T – qui sortira dans le reste du monde sous le nom OnePlus 15R – n’a plus beaucoup de secrets. De nouveaux rendus signés @evleaks, une source extrêmement fiable, dévoilent quasiment tout.

Et, la conclusion est sans appel : cette année, OnePlus mise tout sur les performances, quitte à simplifier le module photo.

Un design proche du OnePlus 15… mais un dos qui change tout

Visuellement, le OnePlus 15R ressemble beaucoup au OnePlus 15 : châssis plat, dos lisse, lignes épurées dignes d’un vrai flagship. Mais en retournant le téléphone, la différence saute aux yeux.

Le OnePlus 13R proposait trois caméras, dont un téléobjectif 2x particulièrement utile. Le OnePlus 15R, lui, n’en offre plus que deux. Le téléobjectif 50 mégapixels disparaît complètement, laissant un module photo plus simple, et clairement moins polyvalent.

Ce choix s’aligne parfaitement avec les OnePlus Ace 6 vendus en Chine… et avec le teaser partagé récemment par OnePlus.

Pourquoi supprimer le téléobjectif ?

Simple : le OnePlus Ace 6T inaugure le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Et rien que cela place le smartphone dans une catégorie “performance avant tout”.

La version chinoise a déjà affiché un score AnTuTu de 3,5 millions de points. Pour maintenir le prix à un niveau « milieu de gamme premium » et éviter de marcher sur les plates-bandes du OnePlus 15 classique, OnePlus semble avoir fait un choix stratégique : sacrifier un capteur plutôt que faire exploser le tarif.

C’est une tendance que l’on observe déjà chez plusieurs constructeurs sur ce segment.

Une édition Genshin Impact en préparation

Selon un précédent rapport, une édition spéciale Genshin Impact serait également prévue, avec des accessoires et un packaging dédiés.

Aucun changement matériel, uniquement du cosmétique – comme souvent avec ces éditions limitées.

Un bon compromis… ou une vraie déception ?

Tout dépendra des priorités des acheteurs :

Si vous aimiez l’équilibre photo du OnePlus 13R, l’absence de téléobjectif va faire mal.

Si votre priorité est d’avoir le SoC le plus rapide au meilleur prix, le OnePlus 15R risque de devenir une référence incontournable en 2026.

Dès l’annonce officielle, le débat passera donc inévitablement de « Est-ce que le téléobjectif est vraiment supprimé ? » à « Est-ce que le sacrifice en vaut la peine ? »…et cela animera toute la course du milieu de gamme en 2026.