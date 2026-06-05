Blue Origin veut aller vite. Malgré l’explosion spectaculaire survenue la semaine dernière lors d’un test de New Glenn à Cape Canaveral, son CEO Dave Limp affirme que la fusée revolera avant la fin de 2026.

Blue Origin : Des dégâts moins graves que prévu

Selon Dave Limp, plusieurs éléments critiques du pas de tir sont restés en bon état, notamment les réservoirs d’oxygène, d’hydrogène liquide et de méthane, ainsi que la tour d’eau. La grande tour de support est endommagée, mais pourrait être réparée sur place plutôt que remplacée.

Autre point rassurant pour Blue Origin : un booster New Glenn déjà utilisé et trois étages supérieurs présents dans l’installation d’intégration auraient été épargnés.

La cause de l’explosion n’a pas encore été communiquée. Blue Origin mène l’enquête avec l’appui de la NASA, alors que New Glenn est central pour plusieurs missions liées au programme Artemis et au futur atterrisseur lunaire Blue Moon.

La fusée devait aussi servir à lancer des satellites pour Amazon, mais ceux-ci n’étaient pas encore installés au moment de l’incident.

Blue Origin joue gros

Le calendrier annoncé est ambitieux. Contrairement à SpaceX après l’explosion d’un Falcon 9 en 2016, Blue Origin ne dispose pas encore d’un second pas de tir opérationnel pour New Glenn. La remise en état de Launch Complex 36 devient donc un enjeu stratégique majeur.

Pour Blue Origin, l’urgence est double : rassurer ses clients commerciaux et prouver à la NASA que New Glenn peut devenir une fusée fiable. Après des années de retard, chaque mois compte désormais.