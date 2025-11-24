Accueil » OnePlus 15R, Pad Go 2 et Watch Lite : le baroud d’honneur de OnePlus avant la fin de l’année

Alors que le OnePlus 15 vient à peine d’entrer en scène, la marque n’a clairement pas dit son dernier mot pour 2025. OnePlus vient de confirmer un nouvel événement le 17 décembre, avec à la clé trois produits : le OnePlus 15R, la tablette OnePlus Pad Go 2 et la montre OnePlus Watch Lite.

Un trio pensé pour renforcer l’écosystème, avec un OnePlus 15R qui s’annonce comme le « flagship killer » version batterie XXL.

Un dernier gros lancement avant 2026

Le OnePlus 15 a fait beaucoup parler de lui pour sa batterie de 7 300 mAh et son autonomie monstrueuse, mais un absent de marque manquait au line-up : le OnePlus 15R, traditionnellement la version plus abordable, sans être vraiment « light ».

On sait désormais que :

Le OnePlus 15R sera présenté le 17 décembre

Il sortira en Europe, aux États-Unis et en Inde

La OnePlus Pad Go 2 sera également disponible sur ces marchés

La OnePlus Watch Lite, elle, sera réservée à l’Europe

Côté disponibilité réelle, surtout aux US, rien n’est garanti avant la fin de l’année : les retards de validation FCC liés au shutdown repoussent encore le lancement commercial du OnePlus 15, et le 15R suivra logiquement derrière.

OnePlus 15R : un « quasi-flagship » blindé, pensé pour durer

OnePlus reste avare en détails officiels, mais ce qu’on sait déjà est intéressant.

Le OnePlus 15R proposera un châssis en métal, avec deux coloris confirmés : Charcoal Black et Mint Breeze (vert). Et surtout, un lot de certifications impressionnant : IP66, IP68, IP69 et IP69K.

Là où la plupart des flagships se contentent d’un IP68, le OnePlus 15R ajoute :

IP66 : résistance à de fortes projections d’eau

IP69/IP69K : résistance à des jets d’eau haute pression et haute température

En clair : ce téléphone n’est pas juste résistant aux éclaboussures, il encaisse les conditions extrêmes. Pour un modèle censé être plus accessible, c’est un message très clair envoyé à la concurrence.

Sous le capot : le milieu de gamme qui chatouille les flagships

D’après les fuites les plus crédibles, le OnePlus 15R pourrait embarquer :

Snapdragon 8 Gen 5 (mais pas la version Elite)

Un écran 165 Hz, là où beaucoup de haut de gamme se contentent de 120 Hz

Un double module photo 50 mégapixels (principal + ultra grand-angle)

Et surtout, une batterie de 8 000 mAh

Si cela se confirme, le OnePlus 15R ferait même mieux que le OnePlus 15 sur ce point, pourtant déjà très généreux à 7 300 mAh. Dans un contexte où la plupart des flagships stagnent encore à 5 000 mAh, OnePlus est clairement en train de créer une nouvelle ligue : celle des smartphones endurants avant tout.

Le compromis est visiblement assumé : moins de polyvalence photo (adieu le téléobjectif dédié), mais plus de puissance brute et une autonomie surdimensionnée.

OnePlus Pad Go 2: tablette 5G avec stylet inclus

Le deuxième produit annoncé pour le 17 décembre est la OnePlus Pad Go 2, une tablette qui vient renforcer le segment « accessible mais soigné ».

On sait déjà qu’elle proposera une option 5G, un stylet intégré inclus dans la boîte, un verre anti-reflets pour limiter les reflets en usage multimédia ou productivité et deux coloris : Shadow Black et Lavender Drift.

Positionnée comme une tablette polyvalente, elle vise autant le streaming que la prise de notes ou le télétravail léger. L’intégration du stylet de série est un détail important : là où certaines marques le réservent aux modèles « Pro » ou le vendent séparément, OnePlus cherche à en faire un outil de base.

OnePlus Watch Lite : l’entrée de gamme qui complète l’écosystème

Troisième appareil au menu : la OnePlus Watch Lite, une montre connectée plus abordable qui vient se placer sous la OnePlus Watch 2. Elle sera limitée à l’Europe dans un premier temps, et elle servira surtout à compléter les packs et offres de précommande autour de la Pad Go 2

La OnePlus Watch Lite n’a pas encore livré beaucoup de secrets, mais OnePlus semble clairement la positionner comme un bonus attractif dans ses bundles, plutôt qu’un produit principal.

Précommandes : OnePlus mise gros sur les offres « bundle »

Sur certains marchés (comme en France), OnePlus accompagne ces annonces avec des offres de précommande très agressives :

Pour le OnePlus 15R :

Une économie de 100 € pour toute précommande effectuée à partir du 17 décembre, accompagnée : D’un kit adaptateur 120 W offert ainsi qu’une coque magnétique en grès conçue pour le OnePlus 15R D’un coupon d’une valeur pouvant atteindre 100 £ ou l’équivalent en euros, en couronnes danoises et en couronnes suédoises en cas de reprise d’un ancien appareil D’une remise supplémentaire de 10 pour cent accordée aux étudiants et aux utilisateurs professionnels vérifiés



Pour la OnePlus Pad Go 2 :

Une économie de 50 € pour toute précommande à partir du 17 décembre, accompagnée : D’une montre connectée offerte d’une valeur pouvant atteindre 279 € ou l’équivalent en euros, en couronnes danoises et en couronnes suédoises, dans la limite des stocks disponibles D’une réduction supplémentaire pouvant atteindre 30 € lors de la reprise d’un ancien appareil D’une remise supplémentaire de 10 % accordée aux étudiants et aux utilisateurs professionnels vérifiés



On peut s’attendre à des offres similaires en Europe continentale, aux US et en Inde, avec des adaptations locales.

Une stratégie claire : l’autonomie et le « rapport perf/prix » comme armes principales

Avec ce OnePlus 15R et sa probable batterie de 8 000 mAh, OnePlus enfonce le clou : la marque veut dominer le segment des « flagships abordables » sur deux axes :

Puissance (Snapdragon 8 Gen 5, haut taux de rafraîchissement, refroidissement soigné)

Autonomie extrême (au détriment, en partie, de la photo avancée)

Le résultat : un smartphone qui ne joue pas forcément la carte du « wahou » photo comme un Xiaomi 15 Ultra ou un Galaxy S26 Ultra, mais qui s’adresse aux utilisateurs qui veulent un daily driver ultra endurant, capable d’enchaîner jeux, 5G, réseaux sociaux et multimédia sans passer sa vie sur le chargeur.

Ajoutez à cela une tablette 5G avec stylet inclus et une montre Lite en bonus, et on obtient une fin d’année où OnePlus cherche à solidifier son écosystème, pas seulement à vendre un téléphone de plus.