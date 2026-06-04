Google continue d’enrichir Google Photos à un rythme soutenu. Mais, une récente découverte dans le code de l’application laisse entrevoir une évolution surprenante : la potentielle intégration de CapCut dans Google Photos, l’éditeur vidéo développé par ByteDance, maison mère de TikTok.

Si cette fonctionnalité voit le jour, elle marquerait un choix stratégique étonnant pour Google, qui investit pourtant massivement dans ses propres outils de création vidéo et d’édition assistée par l’IA.

Les « Souvenirs » gagnent enfin de vrais outils de montage

Jusqu’à présent, la section « Souvenirs » de Google Photos se limitait essentiellement à des montages automatiques générés à partir des photos et vidéos stockées dans le cloud.

Les utilisateurs pouvaient modifier quelques paramètres basiques, comme couper la musique ou masquer certaines images. Une approche volontairement simple, mais parfois frustrante pour ceux qui souhaitaient davantage de contrôle.

Selon une récente analyse du code de Google Photos version 7.78.0.920664585, un nouveau bouton « Édition » serait en préparation. Une fois activé, celui-ci ouvrirait un panneau intitulé « Modifier sous forme de vidéo », proposant deux options :

Modifier la vidéo directement dans Google Photos

Ouvrir le projet dans CapCut

La première solution offrirait plusieurs fonctions inédites, notamment la gestion de la durée d’affichage des photos, l’ajout de texte ou encore l’édition de la bande sonore.

Pourquoi Google ferait-il appel à CapCut ?

C’est la question qui intrigue le plus. Depuis plusieurs mois, Google multiplie les investissements dans ses propres outils créatifs. L’entreprise développe des modèles vidéo automatisés, des fonctions génératives et des outils destinés à concurrencer directement les applications populaires sur TikTok.

Voir apparaître un raccourci vers CapCut dans Google Photos peut donc sembler contradictoire.

Pourtant, cette approche pourrait révéler une réalité simple : malgré les progrès réalisés, les outils internes de Google ne rivalisent pas encore totalement avec les capacités avancées de CapCut, devenu une référence mondiale pour le montage vidéo mobile.

Plutôt que d’imposer une solution incomplète, Google pourrait choisir de proposer un parcours hybride : une édition rapide dans Photos pour les utilisateurs occasionnels et une transition fluide vers CapCut pour les créateurs plus exigeants.

Une stratégie pragmatique plutôt qu’un aveu de faiblesse

L’interprétation la plus critique consisterait à voir cette intégration comme une reconnaissance implicite des limites actuelles de Google Photos.

Mais, il existe une autre lecture.

Google cherche de plus en plus à transformer Google Photos en plateforme de création complète plutôt qu’en simple galerie cloud. Dans cette logique, permettre aux utilisateurs d’accéder immédiatement à l’outil qui répond le mieux à leurs besoins pourrait renforcer l’expérience globale plutôt que la fragmenter.

Cette philosophie est déjà visible dans plusieurs produits Google, où l’entreprise privilégie parfois l’interopérabilité plutôt qu’un enfermement total dans son propre écosystème.

Google Photos devient un véritable studio créatif

Cette découverte s’inscrit dans une série d’évolutions plus larges. D’autres éléments repérés dans le code suggèrent l’arrivée de nouveaux filtres visuels, de réglages de cadrage « Fit » et « Fill », ainsi qu’un espace baptisé « New for You » qui regrouperait plusieurs outils créatifs alimentés par l’IA.

Parmi eux figureraient notamment les fonctions Remix et Animation, destinées à transformer automatiquement les photos en contenus plus dynamiques.

À terme, Google Photos pourrait donc évoluer vers une plateforme où le stockage, l’édition, la création et l’intelligence artificielle convergent dans une seule application.

Une fonctionnalité encore loin d’être confirmée

Comme toujours avec les analyses APK, la prudence reste de mise.

Les éléments découverts dans le code d’une application révèlent les expérimentations internes de Google, mais ne garantissent en aucun cas leur lancement public. De nombreuses fonctionnalités testées disparaissent avant même d’atteindre la phase bêta.

Néanmoins, l’apparition d’un raccourci vers CapCut est suffisamment inhabituelle pour attirer l’attention. Si Google décide effectivement d’intégrer l’éditeur de ByteDance dans son écosystème, cela illustrerait une tendance croissante dans la tech : privilégier l’usage et la simplicité, même lorsque cela implique de collaborer indirectement avec un concurrent.