Le Kirin 9030 est-il gravé en 3 nm ? Une fuite soulève des doutes techniques

Huawei se prépare à lancer très prochainement sa série Mate 80 en Chine, avec un nouveau processeur Kirin 9030 qui devrait offrir une amélioration notable par rapport au Kirin 9020 équipant les Mate 70. Mais une nouvelle rumeur venue de Chine laisse entendre que ce chipset pourrait ne pas se limiter aux flagships : il serait aussi destiné à un smartphone gaming prévu pour début 2026.

L’information provient du leaker chinois Satsuna Digital, selon lequel Huawei planifierait un mobile orienté jeu reposant sur ce Kirin 9030. Jusqu’ici, rien d’étonnant.

Les choses deviennent toutefois moins crédibles lorsque la même source affirme que la puce serait fabriquée sur un procédé « équivalent au 3 nm ».

Kirin 9030 en 3 nm : Une affirmation techniquement impossible aujourd’hui

La Chine ne dispose pas, à l’heure actuelle, des équipements EUV nécessaires pour produire en masse des puces en 5 nm ou moins. SMIC, le fondeur responsable de la production des Kirin, utilise toujours des machines DUV plus anciennes. À ce jour, SMIC a réussi à industrialiser le 7 nm, avec des avancées ponctuelles en laboratoire vers le 5 nm, mais sans capacité de production stable ni à grande échelle.

Passer directement à une architecture « 3 nm » relève donc davantage de la spéculation que de la réalité.

Tant que la Chine reste privée des équipements EUV modernes — et sauf percée soudaine dans son propre programme EUV — aucune fabrication 3 nm n’est envisageable.

Kirin 9030 : des performances plus modestes

Les premières estimations sur les performances du Kirin 9030 restent d’ailleurs beaucoup plus réalistes. Elles évoquent un niveau situé entre le Snapdragon 8 Gen 2 et le Snapdragon 8 Gen 3, ce qui placerait Huawei derrière les puces les plus récentes : Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500, Apple A19 Pro ou encore Exynos 2600.

Même si le Kirin 9030 ne jouera pas dans la cour des tout meilleurs, son arrivée reste un événement important pour les fans de Huawei, surtout après des années de restrictions sur les composants et de ralentissements dans la fabrication de puces maison.