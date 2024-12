Accueil » Kirin 9020 : 12 cœurs, GPU Maleoon 920 et performances de pointe

Kirin 9020 : 12 cœurs, GPU Maleoon 920 et performances de pointe

Kirin 9020 : 12 cœurs, GPU Maleoon 920 et performances de pointe

Huawei fait sensation dans le monde de la technologie avec le lancement de sa série Mate 70 et du smartphone pliable Mate X6, équipés du tout nouveau Kirin 9020. Ce processeur, gravé en 3 nm, marque une étape significative pour la marque, promettant des gains impressionnants en matière de puissance, d’efficacité énergétique et de capacités IA.

Bien que Huawei reste discrète sur les détails officiels, les analyses, benchmarks et fuites offrent un aperçu captivant de ce processeur révolutionnaire.

Kirin 9020, une architecture CPU unique à 12 cœurs

Le Kirin 9020 se distingue par une architecture CPU inédite à 12 cœurs, surpassant les configurations traditionnelles à 8 cœurs. Cette configuration avancée comprend :

2 cœurs haute performance cadencés à 2,5 GHz, basés sur l’architecture interne Taishan de Huawei.

6 cœurs intermédiaires à 2,15 GHz, également potentiellement basés sur Taishan.

4 cœurs économes en énergie cadencés à 1,6 GHz, possiblement des ARM Cortex-A510s.

Cette architecture novatrice, combinée à des capacités d’hyperthreading, offre une gestion exceptionnelle des tâches multiples et un boost de performance notable.

Puissance graphique : Maleoon 920

Côté graphique, le Kirin 9020 s’appuie sur le GPU Maleoon 920, conçu en interne. Fonctionnant jusqu’à 840 MHz, ce GPU représente une avancée majeure par rapport au Maleoon 910 du Kirin 9010. Bien que les détails précis sur son architecture et son nombre de cœurs soient encore inconnus, les premiers rapports indiquent des performances graphiques en nette progression, idéales pour les jeux exigeants et les applications de réalité augmentée.

Gains en performance et en efficacité énergétique

Les premiers tests internes de Huawei suggèrent des gains impressionnants avec le Kirin 9020 :

Une augmentation de 40 % des performances globales par rapport au Kirin 9010.

Une réduction de 20 % de la consommation d’énergie, grâce à des améliorations architecturales et à un procédé de fabrication optimisé.

Ces avancées font du Kirin 9020 un choix de premier ordre pour les appareils haut de gamme, alliant puissance et autonomie prolongée.

Connectivité de pointe : vers une nouvelle ère de la 5G

Le Kirin 9020 pourrait être le premier SoC à intégrer la norme 3GPP R18 5G-A, positionnant Huawei comme pionnier dans la connectivité avancée. Cette technologie inclut un module satellite, offrant une communication fluide même dans les zones les plus isolées. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les utilisateurs en quête d’une connectivité fiable, peu importe l’environnement.

Une conception matérielle innovante

Les démontages des appareils équipés du Kirin 9020 révèlent une carte porteuse plus grande et plus épaisse que celle des précédents modèles Kirin. Cette complexité accrue suggère l’ajout de composants innovants, comme le module satellite intégré, renforçant ainsi les capacités du chipset.

Avec son design unique, ses performances optimisées et sa connectivité de pointe, le Kirin 9020 se positionne comme un processeur de référence dans l’industrie.

Malgré le manque d’informations officielles, le Kirin 9020 laisse entrevoir un avenir prometteur pour les processeurs mobiles. Avec des performances exceptionnelles et une connectivité innovante, il pourrait bien redéfinir les attentes en matière de smartphones haut de gamme. Huawei prouve une fois de plus sa capacité à repousser les limites de l’innovation, consolidant sa position parmi les leaders du marché des semi-conducteurs.