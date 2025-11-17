Huawei Mate 80 officiel : lancement le 25 novembre avec le Mate X7

Huawei a enfin mis fin aux spéculations : la série Mate 80 sera officiellement dévoilée le 25 novembre, lors d’un grand événement qui se tiendra à 14h30 (heure de Pékin).

La marque y présentera non seulement ses nouveaux flagships, mais également son prochain smartphone pliant, le Mate X7 (ou Mate X8 comme on l’a entendu durant le weekend).

Le premier teaser publié par Huawei reste volontairement très discret. On n’y voit aucune caractéristique technique ni même la silhouette des appareils. Deux grands cercles y apparaissent néanmoins, ce qui semble constituer une référence assez évidente au bloc photo circulaire signature de la gamme Mate, ainsi qu’à un anneau magnétique placé au dos des coques officielles.

Pour cette génération, Huawei préparerait quatre modèles : le Mate 80, le Mate 80 Pro, le Mate 80 Pro Max — qui remplace le précédent Pro+ — ainsi qu’un Mate 80 RS Master Edition.

Le changement de nom du Pro Max ne s’accompagnerait pas d’une refonte profonde, mais toute la série bénéficierait d’évolutions importantes. Parmi elles, l’arrivée de la reconnaissance faciale 3D sur tous les modèles, alors qu’elle était jusque-là réservée aux versions les plus onéreuses. La gamme adoptera également un lecteur d’empreintes sur la tranche, ainsi qu’un module photo redessiné dans une teinte « érable rouge » qui aurait été choisie pour mettre visuellement en valeur la nouvelle identité du système caméra.

En interne, Huawei aurait prévu de proposer jusqu’à 20 Go de RAM sur certaines configurations. Toute la série Mate 80 reposerait sur le nouveau Kirin 9030, une évolution du Kirin 9020 introduit l’an dernier. D’après certaines sources chinoises, l’entreprise testerait même un petit ventilateur de refroidissement intégré, un système actif extrêmement rare sur des smartphones premium, ce qui laisse supposer une montée en puissance significative.

Aux côtés de la série Mate 80, on retrouvera le Mate X7 (ou Mate X8)

Parallèlement à ces nouveaux Mate, Huawei lancera également le Mate X7, son prochain modèle pliable. Cette nouvelle génération adopterait un écran principal plus grand — environ 7,95 pouces, avec une définition 2K — utilisant du verre ultra-fin UTG pour plus de résistance.

Le téléphone serait plus fin, plus léger et équipé d’une batterie plus généreuse ainsi que de capteurs photo améliorés. Lui aussi devrait être propulsé par le Kirin 9030 et sera proposé dans une large palette de couleurs, incluant le noir Obsidian, le violet Phantom, le rouge Cosmic, le bleu Cloud et le blanc Cloud.

Le lancement approche à grands pas, et Huawei semble miser sur une génération particulièrement ambitieuse, à la fois pour ses flagships classiques et pour son pliable. Plus que quelques jours avant de découvrir officiellement ce que la marque a préparé.