Accueil » Exynos 2600 : le nouveau processeur 2 nm défie le Apple M5 et le Snapdragon 8 Elite

Exynos 2600 : le nouveau processeur 2 nm défie le Apple M5 et le Snapdragon 8 Elite

Exynos 2600 : le nouveau processeur 2 nm défie l'Apple M5 et le Snapdragon 8 Elite

Samsung semble enfin prêt à redorer le blason de sa division Exynos. Selon de nouvelles fuites, le futur Exynos 2600, gravé en 2 nm par Samsung Foundry, pourrait être l’un des processeurs mobiles les plus puissants jamais conçus — au point de titiller les performances des puces Apple M5.

Et si tout se passe comme prévu, le Galaxy S26, S26+ et même le Galaxy S26 Ultra (en Europe et en Corée du Sud) pourraient être les premiers smartphones à embarquer cette puce révolutionnaire.

Exynos 2600 : Un SoC gravé en 2 nm avec transistors GAA

Le Exynos 2600 sera la première puce Samsung fabriquée via le processus 2 nm GAA (Gate-All-Around). Cette technologie, successeur du FinFET, permet de réduire les fuites de courant, d’améliorer la puissance de calcul, et d’accroître l’efficacité énergétique.

En clair, c’est la première fois que Samsung Foundry peut réellement rivaliser avec TSMC sur un nœud de gravure de pointe.

Une architecture décacœur (10 cœurs) pour le très haut de gamme

Le Exynos 2600 adopte une configuration CPU atypique : 1 + 3 + 6 cœurs, avec :

1 Prime Core à 4,20 GHz,

3 cœurs performance à 3,56 GHz,

6 cœurs efficients à 2,76 GHz.

Côté graphique, il intégrerait un GPU Xclipse co-développé avec AMD, basé sur l’architecture RDNA 3.5 — la même base que les GPU Radeon récents, optimisée pour le ray tracing mobile.

Des scores Geekbench impressionnants

Une capture publiée sur X par le leaker @lafaiel montre des résultats record pour un SoC Exynos :

Monocoeur : 4 217 points

Multicoeurs : 13 482 points

Ces scores, s’ils sont légitimes, placeraient le Exynos 2600 au niveau du processeur Apple M5 (4 263 points en monocoeur), et au-dessus du Snapdragon 8 Elite Gen 5, dont les résultats moyens sont de 2 865 (mono) et 9 487 (multi).

Ces données n’apparaissent pas dans la base officielle de Geekbench, donc prudence : elles pourraient avoir été retirées, ou provenir d’un test interne non public.

Un enjeu stratégique pour Samsung Foundry

Samsung a tout intérêt à faire du Exynos 2600 un succès. En 2024, les faibles rendements de production du Exynos 2500 avaient forcé le géant coréen à acheter 400 millions de dollars supplémentaires de puces Snapdragon 8 Elite à Qualcomm. Mais cette fois, les taux de rendement auraient nettement augmenté, permettant à Samsung de produire assez de puces 2 nm pour alimenter la majorité des modèles Galaxy S26.

Cela pourrait réduire les coûts et renforcer la compétitivité du groupe face à TSMC, toujours leader du marché (70,2 % de parts contre 7,3 % pour Samsung Foundry).

Ainsi, le Exynos 2600 pourrait alimenter jusqu’à deux des trois variantes du Galaxy S26 Ultra, un changement majeur après des années d’exclusivité Snapdragon pour le modèle premium.

Une renaissance pour la gamme Exynos

Rappelons qu’il y a seulement quelques années, les puces Exynos étaient critiquées pour leur manque de puissance et leur efficacité médiocre face aux Snapdragon. Samsung avait même dissous son équipe interne de développement de cœurs « Mongoose » en 2019, après plusieurs générations décevantes.

Depuis, la marque a totalement revu sa stratégie :

nouveaux partenariats avec AMD et ARM,

optimisation de la chaîne de production,

refonte complète de la division Exynos.

Le résultat ? Un processeur qui, selon les premières données, rivaliserait enfin avec les meilleurs du marché.

Le Exynos 2600, une vraie revanche pour Samsung

Si les performances du Exynos 2600 se confirment, ce serait une première depuis une décennie : un processeur Samsung capable de rivaliser avec les puces Apple et Qualcomm, tout en étant plus économe en énergie. Au-delà du simple smartphone, cela pourrait relancer la crédibilité de Samsung Foundry sur le marché des semi-conducteurs avancés — un secteur où TSMC domine depuis trop longtemps.

Si tout cela se concrétise, le Galaxy S26 Ultra « Exynos Edition » pourrait bien être la vraie surprise de 2026.