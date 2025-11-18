X lance Chat : la nouvelle messagerie chiffrée avec appels audio et vidéo

Anciennement Twitter, X, vient d’annoncer Chat, une refonte complète et chiffrée de son système de messages privés. Cette nouvelle plateforme remplace définitivement les DMs classiques et introduit un ensemble de fonctions modernes comme les appels audio et vidéo, les messages éphémères, le partage de fichiers, les notifications de capture d’écran et même la possibilité de bloquer totalement les screenshots.

Les messages peuvent désormais être édités, supprimés, ou programmés pour disparaître automatiquement.

Chat est déjà disponible sur iOS et sur le Web, tandis que la version Android arrivera prochainement. Les anciens messages sont automatiquement migrés vers le nouveau système.

Chat : Une messagerie chiffrée de bout en bout

Le point central de Chat est la prise en charge du chiffrement de bout en bout, aussi bien pour les messages que pour les fichiers. Lorsque l’utilisateur active Chat, l’application génère une paire de clés publique/privée protégée par un code PIN stocké exclusivement sur l’appareil. Chaque conversation utilise une clé unique et les appareils des participants échangent ces clés de manière sécurisée.

Le chiffrement couvre l’intégralité du contenu — messages, réactions, liens, fichiers — mais pas les métadonnées. Les informations comme l’heure d’envoi ou l’identité du destinataire restent visibles pour X. Le service ne protège pas encore contre les attaques de type man-in-the-middle : si un employé malveillant ou X lui-même compromettait une conversation chiffrée, l’utilisateur n’aurait actuellement aucun moyen de le détecter.

Cependant, la plateforme prévoit d’introduire des mécanismes de vérification tels que des signatures cryptographiques et des “numéros de sécurité”.

La gestion multi-appareils est également prise en compte. L’utilisateur peut retrouver ses conversations chiffrées sur d’autres terminaux en récupérant sa clé grâce au même PIN. En revanche, se déconnecter efface automatiquement toutes les clés et tous les messages de l’appareil.

Qui peut utiliser le chiffrement ?

Pour envoyer ou recevoir des messages chiffrés, les deux utilisateurs doivent utiliser la dernière version de l’application et avoir déjà interagi auparavant : relation de suivi mutuel, abonnement, ou échange antérieur de messages. Il est également possible d’envoyer des demandes de message aux comptes ayant activé les DMs ouverts, ou aux utilisateurs vérifiés acceptant les messages provenant d’autres comptes vérifiés.

Limites et contraintes

Bien que le contenu soit protégé, plusieurs éléments restent à améliorer. Chat ne propose pas encore de secret de transmission (forward secrecy), ce qui signifie que la compromission d’une clé pourrait révéler d’anciens messages. Les métadonnées ne sont pas chiffrées et, pour le moment, les messages chiffrés ne peuvent pas être signalés directement : tout problème doit être rapporté via le compte lui-même.

L’intégration avec Grok, l’IA d’X, fonctionne, mais les messages envoyés pour analyse perdent leur chiffrement. Le reste de la conversation, lui, reste protégé.

Un retour des fonctions promises depuis longtemps

X avait déjà tenté d’introduire les DMs chiffrés en 2023 avant de suspendre la fonction pour retravailler la technologie. Chat semble être le résultat final de ces efforts, offrant une plateforme plus moderne, plus sécurisée et plus complète que le système précédent.