MediaTek Dimensity 9500 : un nouveau SoC 3nm taillé pour l’IA, le gaming et la photo

MediaTek vient de présenter son nouveau processeur phare, le Dimensity 9500, successeur du Dimensity 9400/Dimensity 9400+.

Gravé en 3 nm par TSMC, il repose sur une architecture entièrement composée de cœurs hautes performances et promet un bond important en puissance, en efficacité énergétique et en capacités liées à l’intelligence artificielle.

Du côté du CPU, MediaTek inaugure un cœur C1-Ultra cadencé à 4,21 GHz, accompagné de trois cœurs C1-Premium à 3,5 GHz et de quatre cœurs C1-Pro dédiés à la performance.

Selon la marque, cette configuration permet d’augmenter les performances de 32 % en monocoeur et de 17 % en multicoeurs par rapport à la génération précédente, tout en réduisant la consommation jusqu’à 55 % lors des pics de puissance. Le Dimensity 9500 est également le premier à gérer le stockage UFS 4.1 sur quatre canaux, ce qui double les vitesses de lecture et d’écriture et accélère le chargement des modèles d’IA de 40 %.

Pour la partie graphique, le nouveau GPU Arm G1-Ultra se veut 33 % plus performant et 42 % plus économe en énergie. Il prend en charge le ray tracing jusqu’à 120 images par seconde, une première sur mobile à ce niveau, et s’appuie sur des partenariats avec les grands studios pour offrir un rendu de qualité AAA grâce à l’intégration de MegaLights dans Unreal Engine 5.6 et de Nanite dans Unreal Engine 5.5.

Côté intelligence artificielle, la 9e génération de NPU 990 introduit le moteur Generative AI Engine 2.0 et la prise en charge du format BitNet 1.58-bit, réduisant de 33 % la consommation énergétique. MediaTek affirme que la puissance de calcul a doublé, permettant un traitement 2x plus rapide des Large Language Model de 3 milliards de paramètres, la gestion de textes longs jusqu’à 128 000 tokens et même la génération d’images en 4K directement depuis le smartphone. Grâce à une architecture inédite de calcul en mémoire, cette NPU peut faire tourner des modèles d’IA en continu avec une consommation extrêmement réduite.

Dimensity 9500 : Partie photo n’est pas en reste

La partie photo n’est pas en reste puisque le processeur Imagiq 1190 intégré prend en charge la capture en RAW, le suivi de mise au point à 30 images par seconde et des capteurs jusqu’à 320 mégapixels. Le Dimensity 9500 permet aussi de filmer en 4K Dolby Vision à 120 images par seconde et en 4K portrait à 60 images par seconde, tout en adaptant dynamiquement contraste et couleurs à l’environnement grâce à la technologie MiraVision Adaptive Display.

En matière de connectivité, le Dimensity 9500 embarque du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 à double moteur, et une 5G conforme à la norme R17. L’IA intervient aussi pour optimiser la consommation, réduite de 20 % en Wi-Fi et de 10 % en 5G, tout en améliorant la précision du GPS et en abaissant la latence réseau de moitié grâce à une prédiction de congestion.

Un lancement avec la série vivo x300 et OPPO Find X9

Le lancement commercial débutera dès octobre avec le vivo X300, premier smartphone à intégrer la puce, suivi de près par le OPPO Find X9. Ces deux modèles profiteront directement de la nouvelle puissance de calcul, du GPU renforcé et de la NPU conçue pour l’IA générative.

Avec son CPU à cœurs massifs, son GPU pensé pour le ray tracing et une NPU taillée pour l’IA de nouvelle génération, le Dimensity 9500 s’annonce comme l’un des processeurs mobiles les plus puissants et les plus complets du marché. La question qui reste ouverte est de savoir comment il se mesurera face au Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans les benchmarks définitifs.