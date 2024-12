Huawei Mate 70 Pro+ : Kirin 9020 en 7 nm, pas de 6 nm pour le flagship

Les premières informations indiquaient que les variantes haut de gamme de la série Huawei Mate 70 étaient équipées d’un processeur d’application Kirin 9100, fabriqué par SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) en utilisant un procédé de gravure en 6 nm. Cependant, une analyse approfondie menée par TechInsights après le démontage du Mate 70 Pro+ révèle une réalité différente.

Contrairement aux attentes, le processeur intégré au Mate 70 Pro+ est le Kirin 9020, une version améliorée du Kirin 9010 de l’année dernière, utilisant toujours un nœud de gravure de 7 nm.

La découverte de TechInsights dément les rapports initiaux suggérant que SMIC avait atteint une étape technologique majeure en produisant des puces en 6 nm. Au lieu de cela, le Kirin 9020 utilise le même procédé de gravure en 7 nm que son prédécesseur, le Kirin 9010, utilisé dans la série Mate 60 de 2023. Cette stagnation est liée aux limitations imposées par l’utilisation d’équipements de lithographie Deep Ultraviolet (DUV), largement moins performants que les systèmes de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV) nécessaires pour des nœuds de gravure de 6 nm et moins.

Le Kirin 9020 n’apporte pas de révolution majeure, mais intègre des optimisations dans son design. TechInsights rapporte que le die (surface active du processeur) est 15 % plus grand que celui du Kirin 9010, permettant une meilleure performance et une efficacité accrue :

Le processeur Kirin 9020 n’est pas une refonte majeure, mais une amélioration incrémentale de son prédécesseur, le Kirin 9010. Cette approche souligne la volonté de HiSilicon d’optimiser ses conceptions existantes tout en exploitant les capacités de fabrication avancées de SMIC.

Les défis de Huawei et SMIC face aux sanctions américaines

Depuis que le gouvernement américain a imposé en 2020 des restrictions interdisant l’accès de Huawei aux semi-conducteurs avancés produits avec des équipements américains, l’entreprise chinoise a été contrainte de se tourner vers SMIC, le plus grand fondeur de Chine. Cependant, SMIC est confronté à d’importantes limitations technologiques, notamment l’impossibilité d’acquérir des machines EUV en raison des restrictions imposées par les gouvernements américain et néerlandais.

Ces restrictions affectent directement la capacité de SMIC à produire des puces de pointe, particulièrement celles nécessaires pour des appareils 5G. Malgré cela, Huawei avait surpris l’industrie en 2023 en intégrant un processeur 5G dans la série Mate 60, marquant un retour inattendu à cette technologie.

Cependant, le Kirin 9020 ne représente pas une avancée significative dans cette trajectoire.

Kirin 9020, pourquoi le nœud de gravure est crucial dans la fabrication des puces ?

Les nœuds de gravure, exprimés en nanomètres, déterminent la taille des transistors sur une puce. Un nœud plus petit permet d’intégrer un plus grand nombre de transistors sur la même surface, augmentant ainsi la densité et les performances du processeur tout en réduisant sa consommation énergétique. C’est pourquoi l’accès à des technologies de gravure plus avancées, comme le 6 nm ou le 5 nm, est essentiel pour rester compétitif.

En raison des sanctions, Huawei et SMIC doivent s’appuyer sur des procédés de gravure en 7 nm avec exposition multiple (multiple patterning), une méthode moins efficace et coûteuse pour atteindre des niveaux de performance similaires à ceux des technologies plus avancées.

Perspectives pour Huawei et SMIC

La découverte que le Kirin 9020 repose toujours sur une technologie de 7 nm montre que Huawei et SMIC peinent à maintenir le rythme face à des concurrents comme TSMC et Samsung Foundry, qui dominent l’industrie avec des nœuds de gravure en 3 nm et 4 nm. Cependant, les améliorations apportées au Kirin 9020 montrent que HiSilicon, la division semi-conducteurs de Huawei, continue d’optimiser ses conceptions malgré ces défis.

Le Mate 70 Pro+ et son processeur Kirin 9020 témoignent des efforts continus de Huawei pour rester compétitif malgré les restrictions technologiques imposées par les sanctions internationales. Bien que ces efforts soient louables, le chemin vers des technologies de semi-conducteurs plus avancées reste semé d’embûches. La capacité de SMIC à surmonter ces défis déterminera l’avenir de Huawei dans le domaine des smartphones haut de gamme.