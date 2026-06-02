Accueil » Huawei Nova 16 et Nova 16z : batterie de 7 000 mAh, zoom 100x et HarmonyOS 6.1

Huawei Nova 16 et Nova 16z : batterie de 7 000 mAh, zoom 100x et HarmonyOS 6.1

Huawei Nova 16 et Nova 16z : batterie de 7 000 mAh, zoom 100x et HarmonyOS 6.1

Huawei poursuit le renouvellement de sa gamme milieu de gamme avec l’arrivée des Nova 16 et Nova 16z en Chine. Présentés aux côtés des modèles Nova 16 Ultra et Nova 16 Pro, ces deux smartphones misent sur une combinaison séduisante : grandes batteries, recharge ultra-rapide et fonctionnalités photo avancées héritées des segments supérieurs.

Le Nova 16 se distingue particulièrement avec un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et une imposante batterie de 7 000 mAh, tandis que le Nova 16z vise un public plus large avec une fiche technique équilibrée à un tarif plus accessible.

Huawei Nova 16 : un milieu de gamme ambitieux

Le Nova 16 s’appuie sur la plateforme Kirin 9010S, une puce qui lui permet de se positionner au-dessus du Nova 16z dans la hiérarchie de la gamme.

En façade, Huawei intègre un écran OLED de 6,68 pouces affichant une définition de 2800 x 1280 pixels. La dalle profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que d’une gradation PWM à 2160 Hz destinée à réduire la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

L’un des principaux arguments du smartphone réside dans sa batterie de 7 000 mAh. Une capacité encore rare sur le marché, associée ici à une charge filaire de 100 W qui promet de limiter les temps d’attente malgré l’augmentation significative de l’autonomie.

Un appareil photo périscopique rare dans cette gamme

Huawei continue de miser sur la photographie mobile, même sur ses modèles intermédiaires. Le Nova 16 embarque un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un téléobjectif périscopique RYYB de 50 mégapixels doté de la stabilisation optique (OIS). La marque annonce un zoom numérique pouvant atteindre 100x. Un capteur colorimétrique Red Maple complète l’ensemble afin d’améliorer la restitution des couleurs.

À l’avant, les selfies sont confiés à une caméra de 50 mégapixels, une définition particulièrement élevée pour cette catégorie de prix.

Le smartphone prend également en charge la messagerie satellite bidirectionnelle BeiDou, une fonctionnalité encore réservée à certains marchés et qui devient progressivement un argument différenciant pour Huawei.

Nova 16z : une alternative plus abordable

Positionné juste en dessous, le Nova 16z adopte la puce Kirin 8020 tout en conservant plusieurs caractéristiques premium. Son écran OLED de 6,7 pouces affiche une définition Full HD+ avec un rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM à 2160 Hz. Huawei conserve également une recharge rapide de 100 W, alimentée cette fois par une batterie de 6 000 mAh.

Côté photo, le Nova 16z mise sur un capteur principal de 50 mégapixels associé à un téléobjectif portrait RYYB de 12 mégapixels stabilisé optiquement. On retrouve également le capteur Red Maple ainsi qu’une caméra frontale de 50 mégapixels.

HarmonyOS 6.1 et une forte dose d’intelligence artificielle

Les deux smartphones sont livrés sous HarmonyOS 6.1 et bénéficient des dernières fonctionnalités d’IA développées par Huawei.

L’écosystème Xiaoyi apporte notamment des outils de retouche photo assistée par IA, des fonctions de composition intelligente et diverses optimisations logicielles destinées à simplifier la capture d’images.

Les Nova 16 et Nova 16z partagent également plusieurs équipements modernes :

Enregistrement vidéo HDR Vivid

Connectivité Star Flash

NFC

Émetteur infrarouge

Haut-parleurs stéréo

Capteur d’empreintes latéral

Messagerie satellite BeiDou

Le Nova 16 ajoute à cela une certification IP65, le Bluetooth 6.0 ainsi que le Wi-Fi 7, des caractéristiques encore peu répandues dans cette gamme tarifaire.

Prix et disponibilité

Le Huawei Nova 16 est commercialisé en Bleu Ciel, Blanc et Noir Étoilé :

256 Go : 2 999 yuans (environ 380 euros)

512 Go : 3 499 yuans (environ 445 euros)

1 To : 3 999 yuans (environ 510 euros)

Le Nova 16z est proposé en Blanc, Vert et Noir :

256 Go : 2 399 yuans (environ 305 euros)

512 Go : 2 799 yuans (environ 355 euros)

Huawei n’a pour l’instant communiqué aucune information concernant une éventuelle commercialisation internationale.

Huawei mise sur l’autonomie plutôt que la course à la puissance

Avec cette nouvelle génération, Huawei semble répondre à une évolution du marché smartphone. Alors que les gains de performances deviennent moins perceptibles au quotidien, les constructeurs cherchent désormais à se différencier par l’autonomie, la photographie et les services intelligents.

Le Nova 16 illustre parfaitement cette stratégie. Sa batterie de 7 000 mAh et son téléobjectif périscopique sont des caractéristiques que l’on retrouve généralement sur des appareils plus onéreux. De son côté, le Nova 16z conserve une grande partie de cette expérience tout en maintenant un prix compétitif.

Dans un contexte où Huawei continue de renforcer son écosystème HarmonyOS, ces nouveaux modèles témoignent d’une ambition claire : offrir davantage de valeur matérielle et logicielle sans nécessairement viser le segment premium.