Huawei pourrait pousser encore plus loin son approche photographique avec la future série Mate 90. Après avoir inauguré un écosystème de téléconvertisseurs externes avec les Pura 90, la marque travaillerait désormais à étendre cette logique à sa gamme Mate.

Des téléconvertisseurs externes pour le Mate 90

Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Huawei préparerait une compatibilité avec des téléconvertisseurs optiques externes pour la série Mate 90.

Ces accessoires se fixent devant l’objectif du smartphone afin d’augmenter sa focale. Contrairement au zoom numérique ou aux traitements IA, ils permettent d’obtenir un véritable zoom optique, avec une perte de qualité potentiellement mieux maîtrisée.

Le leaker affirme également que Huawei aurait changé de fournisseur pour ces accessoires, ce qui pourrait entraîner un design et un fonctionnement différents par rapport aux modèles utilisés avec les Pura 90.

Un design repensé autour de la photo

La série Mate 90 adopterait aussi un nouveau design par rapport aux Mate 80. Ce changement ne serait pas uniquement esthétique : il pourrait servir à mieux intégrer ce futur écosystème d’accessoires photo.

Les modèles les plus premium, comme les Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS, pourraient aller encore plus loin avec deux téléobjectifs périscopiques. Un prototype serait même testé avec un zoom optique 10x.

Un nouveau Kirin avec architecture LogicFolding

Huawei préparerait également une nouvelle génération de puces Kirin pour 2026. Celle-ci introduirait une architecture baptisée LogicFolding, qui empilerait certains circuits logiques verticalement afin d’augmenter la densité des transistors sans dépendre uniquement de la finesse de gravure.

Selon les premières fuites, cette approche pourrait améliorer la densité jusqu’à 53,5 %, avec une efficacité énergétique en hausse de 41 % sur les cœurs performance et des fréquences maximales supérieures de 12,7 %.

Ces chiffres restent à prendre avec prudence, mais ils montrent l’ambition de Huawei : continuer à progresser malgré les contraintes industrielles qui pèsent sur son accès aux technologies de gravure les plus avancées.

Huawei veut transformer le smartphone en système photo

Avec les Mate 90, Huawei semble vouloir dépasser la simple course aux capteurs. L’idée serait de créer un véritable système photographique mobile, où le smartphone devient une base évolutive capable d’accueillir des accessoires optiques dédiés.

Un lancement à l’automne 2026 est évoqué, possiblement autour du mois de novembre, dans la continuité du calendrier des Mate 80.

Si ces fuites se confirment, le Mate 90 pourrait devenir l’un des smartphones photo les plus ambitieux de Huawei depuis plusieurs générations.