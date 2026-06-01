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Huawei Nova 16 Ultra et Nova 16 Pro : le milieu de gamme chinois prend des airs de flagship

Huawei Nova 16 Ultra et Nova 16 Pro : le milieu de gamme chinois prend des airs de flagship

Huawei a officialisé en Chine sa nouvelle série Nova 16, avec deux modèles particulièrement ambitieux : les Nova 16 Pro et Nova 16 Ultra. Batterie géante, capteurs photo de 200 mégapixels, HarmonyOS 6.1 et connectivité satellite : la gamme Nova se rapproche plus que jamais du territoire premium.

Un écran LTPO et une batterie de 7 000 mAh

Les Nova 16 Pro et Ultra partagent une dalle OLED de 6,84 pouces en 2856 x 1320 pixels, avec taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz, protection Kunlun Glass et gradation PWM à 2160 Hz.

Les deux modèles embarquent aussi une batterie de 7 000 mAh avec charge filaire 100 W. Le Nova 16 Ultra ajoute la charge sans fil 50 W et la charge inversée 7,5 W.

Le Nova 16 Ultra pousse la fiche technique plus loin avec un capteur principal de 200 mégapixels RYYB stabilisé, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels RYYB, un ultra grand-angle macro de 50 mégapixels et un capteur couleur Red Maple.

Le Nova 16 Pro conserve une configuration proche, avec capteur principal de 200 mégapixels, périscope de 50 mégapixels et ultra grand-angle macro de 50 mégapixels.

Le Ultra joue la carte premium

Le Nova 16 Ultra se distingue aussi par les appels satellite Tiantong, la messagerie BeiDou bidirectionnelle, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, l’infrarouge et une certification IP68/IP69. Le Nova 16 Pro se limite à l’IP65, tout en conservant la messagerie satellite BeiDou.

Prix en Chine

Le Nova 16 Ultra démarre à 4 699 yuans, soit environ 600 euros, tandis que le Nova 16 Pro commence à 3 899 yuans, autour de 500 euros

Huawei n’a pas encore confirmé de lancement international.