Huawei Mate X7 : le nouveau pliable haut de gamme se dévoile

À peine la date de lancement fixée au 25 novembre, Huawei a levé le voile sur son Mate X7. Un pliable qui se place déjà comme l’un des modèles les plus aboutis du constructeur, accompagné de la série Mate 80.

Et, les premières images de ce Mate X7 esquissent un smartphone aussi raffiné que résistant.

Huawei Mate X7 : Un design assumé et une première apparition officielle

Huawei a choisi la sobriété pour présenter son Mate X7, mais les détails ne trompent pas. Le dos arbore un imposant module circulaire, cerclé d’un anneau doré qui évoque les codes esthétiques de la marque depuis le Mate 50 Pro.

À l’intérieur, plusieurs découpes laissent deviner une triple configuration photo : un capteur principal, un ultralarge et un téléobjectif, probablement disposés de manière symétrique pour renforcer l’identité visuelle de l’appareil.

Cette révélation intervient alors que le géant chinois prépare simultanément le lancement de sa série Mate 80 et du Mate X7, signe d’une stratégie produit volontairement resserrée, presque orchestrée comme un crescendo annuel.

Résistance extrême : Huawei muscle son pliable

Sur Weibo, Huawei a publié une série de vidéos montrant son nouveau pliable soumis à des tests de torture qui frôlent la démonstration industrielle. Jet d’eau bouillante à 80 °C, chocs métalliques, pliages répétés… Le Mate X7 semble conçu pour affronter un quotidien intensif.

D’après les mentions visibles dans ces séquences, l’appareil bénéficierait d’une double certification IP58 et IP59, une combinaison rarissime dans l’univers des pliables — et même des smartphones tout court. Un message clair : Huawei veut faire du Mate X7 l’un des pliables les plus durables du marché.

Deux versions seront proposées : un modèle standard équipé de Kunlun Glass 2, et une Collector’s Edition dotée d’un verre « Basalt » renforcé, censé apporter une résistance accrue à la dalle externe. Un positionnement premium qui s’adresse à un public assumant l’objet comme un symbole autant qu’un outil.

Sous le capot : Kirin 9030 et jusqu’à 20 Go de RAM

Le célèbre tipster Digital Chat Station évoque la présence du tout nouveau Kirin 9030, un SoC maison qui doit poursuivre la montée en puissance des processeurs conçus par Huawei malgré les contraintes géopolitiques.

Mais c’est surtout la montée en gamme mémoire qui surprend : le Mate X7 serait proposé en 12 Go, 16 Go et… 20 Go de RAM. Un niveau inédit dans l’univers des pliables, et même des flagships plus traditionnels. Le message est limpide : Huawei veut garantir une fluidité maximale dans les scénarios multitâches — un point crucial pour convaincre sur le format pliable.

Côté photo, l’appareil miserait sur un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable, une technologie très appréciée chez Huawei pour son adaptation quasi instantanée aux conditions lumineuses. On y trouverait également un téléobjectif périscopique, probablement pour concurrencer les ambitions optiques de Samsung ou OPPO sur ce marché.

Enfin, trois coloris seraient proposés : Light Blue, Purple, et Red pour l’édition Collector.

Huawei renforce son retour en force sur les pliables

Depuis deux ans, Huawei cherche à reprendre un leadership technologique sans passer par les services Google ou les composants américains. Avec le Mate X7, la marque semble vouloir montrer qu’elle n’a rien perdu de son sens de l’innovation — mieux, qu’elle peut redéfinir les standards de durabilité dans le monde des pliables.

Dans un marché où Samsung mène la danse sur les ventes, Huawei joue la carte de la sophistication technique et de l’ingénierie maison. Une stratégie audacieuse qui pourrait bien séduire la Chine — et renforcer son aura internationale malgré les limites d’exportation.

Le 25 novembre donnera le ton. Mais une chose est sûre : le Mate X7 ne cherche pas seulement à impressionner. Il incarne la vision d’un pliable conçu comme un véritable compagnon haut de gamme, capable de durer et d’assumer une expérience utilisateur sans compromis.