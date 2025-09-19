Accueil » iPhone 17 Pro : le A19 Pro brille en ray tracing mais reste derrière Qualcomm et MediaTek

Les premiers benchmarks de l’iPhone 17 Pro et du iPhone 17 Pro Max, équipés du tout nouveau Apple A19 Pro, viennent de tomber.

Verdict : Apple frappe fort sur le terrain du GPU, avec des gains spectaculaires en ray-tracing, mais reste devancé par Qualcomm et MediaTek sur certaines performances brutes.

Le test 3DMark Wild Life Extreme affiche un score de 6 557 points pour le A19 Pro. C’est 35 % mieux que le A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max (4 812 points). Mais, le Snapdragon 8 Elite (7 156 points) et le Dimensity 9400 (7 003 points) conservent une avance.

Là où Apple brille, c’est sur le ray tracing. Sur le benchmark Solar Bay Extreme, le Apple A19 Pro atteint 2 411 points, soit +50 % par rapport à l’an dernier, et largement au-dessus du Dimensity 9400 (1 160) et du Snapdragon 8 Elite (1 277).

Même constat sur le Steel Nomad Light : 2 956 points pour le A19 Pro (+40 % vs A18 Pro), contre 2 599 points pour le Snapdragon 8 Elite et 2 495 pour le Dimensity 9400.

Apple A19 Pro : Une puce pensée pour le gaming et la création

Ces résultats montrent que Apple a mis l’accent sur les graphismes avancés, un choix qui séduira autant les gamers mobiles que les créateurs de contenu 3D. L’iPhone 17 Pro n’est peut-être pas le plus puissant en toutes circonstances, mais il offre désormais l’une des meilleures expériences visuelles et immersives du marché.

Avec les prochaines générations de Qualcomm et MediaTek attendues dans les semaines à venir, la guerre des GPU mobiles s’annonce plus serrée que jamais. En attendant, Apple s’offre un solide avantage compétitif sur le ray-tracing, domaine encore balbutiant sur Android.