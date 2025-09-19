macOS Tahoe apporte la connexion automatique au hotspot iPhone

Apple vient de déployer macOS Tahoe sur les Mac et MacBook compatibles, et en plus de son nouveau look Liquid Glass harmonisé avec iOS, la mise à jour introduit une fonction pratique pour rester connecté partout : la connexion automatique au hotspot de l’iPhone.

Jusqu’à présent, lorsqu’aucun réseau Wi-Fi n’était disponible, un pop-up apparaissait en haut à droite de l’écran du Mac pour proposer de se connecter au hotspot de l’iPhone. Pratique, certes, mais pas encore totalement fluide.

Avec macOS Tahoe, les choses s’améliorent : il est désormais possible de paramétrer la connexion entièrement automatique, sans aucune action manuelle.

Dans les Réglages Système (ou en cliquant sur l’icône Wi-Fi dans la barre de menus), une nouvelle option est disponible dans Demander à rejoindre les points d’accès personnels. En plus de « Toujours » et « Jamais », on trouve désormais le réglage « Automatique ».

Par souci de contrôle et pour éviter les mauvaises surprises, la fonction n’est pas activée par défaut. Apple laisse le choix à l’utilisateur, afin d’éviter une consommation involontaire de data mobile.

Cela dit, pour ceux qui disposent d’un forfait illimité ou qui veulent que leur MacBook soit toujours connecté, c’est un moyen efficace de transformer son ordinateur portable en machine « quasi-cellulaire ».

macOS Tahoe : Une étape vers le MacBook cellulaire ?

Apple n’a toujours pas sorti de MacBook avec connectivité cellulaire intégrée, mais cette nouveauté rapproche un peu plus les portables de Cupertino de cette expérience. Grâce à la connexion automatique dans macOS Tahoe, l’utilisateur peut profiter d’une connexion internet fluide et transparente, comme si son MacBook avait sa propre carte SIM.

Le revers de la médaille reste l’autonomie de l’iPhone : utiliser en continu le hotspot pompe la batterie, surtout sur les modèles à petite capacité. Mais pour ceux qui disposent d’un iPhone Pro Max ou d’un modèle endurant, l’option devient très séduisante.

Une amélioration discrète, mais utile

macOS Tahoe ne révolutionne pas tout, mais cette connexion automatique au hotspot iPhone est une petite évolution qui peut faire une grande différence au quotidien. Apple réussit à combiner simplicité et contrôle : libre à chacun d’activer la fonction selon ses besoins.