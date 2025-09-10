Accueil » Apple N1 : la nouvelle puce réseau des iPhone 17 avec Wi-Fi 7 et Bluetooth 6

Au cœur de la nouvelle gamme iPhone 17, Apple a dévoilé une surprise de taille : le N1, une puce de connectivité sans fil conçue en interne. Objectif affiché : améliorer les performances réseau et réduire la dépendance aux fournisseurs tiers comme Broadcom.

Apple N1 : Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread au programme

Le N1 intègre les dernières normes de communication :

Wi-Fi 7 , pour des débits plus élevés et une latence réduite,

, pour des débits plus élevés et une latence réduite, Bluetooth 6, qui promet une portée accrue et une meilleure efficacité énergétique,

qui promet une portée accrue et une meilleure efficacité énergétique, et Thread, le protocole pensé pour les objets connectés de la maison intelligente.

Grâce à cette combinaison, Apple veut offrir une expérience plus fluide, que ce soit pour AirDrop, Hotspot personnel ou encore la gestion de l’écosystème HomeKit.

Un bond en avant côté 5G avec le C1X

En parallèle, Apple a officialisé son nouveau modem 5G C1X, qui double les vitesses par rapport au précédent C1 inauguré avec l’iPhone 16E. Une amélioration bienvenue alors que la 5G continue de se généraliser dans le monde.

Apple renforce son arsenal de puces maison

Après avoir conçu ses propres processeurs pour iPhone, Mac, Apple Watch et AirPods, la firme de Cupertino ajoute une nouvelle pièce maîtresse à son catalogue. En développant le N1 et le C1X, Apple maîtrise désormais davantage de composants stratégiques, réduisant sa dépendance à Broadcom et Qualcomm.

Toutes les déclinaisons de l’iPhone 17 — iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et le nouvel iPhone Air — embarqueront ces deux nouvelles puces dès leur sortie.