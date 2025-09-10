iPhone 17 Pro : les 5 grandes nouveautés face à l’iPhone 16 Pro

Apple a levé le voile sur son nouveau iPhone 17 Pro, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il marque une vraie rupture par rapport à la génération précédente. Nouveau design, caméra entièrement revue, plus de puissance et même un choix de couleurs inédit.

Voici les 5 nouveautés principales qui distinguent l’iPhone 17 Pro de l’iPhone 16 Pro.

Un « Plateau caméra » et de nouvelles couleurs

Fini le petit bloc photo vertical : Apple introduit un « Plateau Caméra » qui s’étend désormais sur toute la largeur du dos de l’iPhone. Résultat : un design totalement repensé et un logo Apple repositionné au centre bas.

Autre surprise, la palette de couleurs change : exit le noir, place à seulement trois coloris dont un inédit Cosmic Orange, accompagné d’un Argent et d’un Bleu profond.

La nouvelle puce A19 Pro

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro est propulsé par la puce A19 Pro, gravée en 3 nm et équipée de neural accelerators pour booster les tâches liées à l’IA.

Elle intègre un CPU 6 cœurs, un GPU 6 cœurs, et un Neural Engine 16 cœurs. Ajoutez à cela un nouveau système de vapor chamber pour dissiper la chaleur et une mémoire vive portée à 12 Go de RAM (contre 8 Go sur l’iPhone 16 Pro), et vous obtenez un iPhone plus rapide et plus endurant dans les usages intensifs.

Des capteurs photo 48 mégapixels sur toute la ligne

La photo est la grande star de cette génération. L’iPhone 17 Pro adopte trois capteurs de 48 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif). Le téléobjectif, qui plafonnait encore à 12 mégapixels l’an dernier, gagne en précision et permet désormais un zoom optique 4x ou 8x, avec un zoom numérique jusqu’à 40x.

À l’avant, la caméra selfie passe à 18 mégapixels avec la fonction Center Stage, pour mieux cadrer vos appels et vos selfies.

Unibody, Ceramic Shield 2 et écran plus lumineux

Apple introduit un châssis unibody en aluminium, qui englobe désormais l’arrière du smartphone, renforcé par un Ceramic Shield à l’avant et à l’arrière. La dalle bénéficie en plus du Ceramic Shield 2, trois fois plus résistant aux rayures.

Côté écran, la luminosité grimpe à 3 000 nits en pic, contre 2 000 nits sur l’iPhone 16 Pro. De quoi améliorer la lisibilité en plein soleil.

Stockage et prix

L’iPhone 17 Pro démarre désormais à 256 Go de stockage, soit deux fois plus que l’entrée de gamme de l’iPhone 16 Pro (128 Go). L’iPhone 17 Pro Max peut grimper jusqu’à 2 To, une première sur iPhone..

Côté prix :