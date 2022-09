Les nouveaux AirPods Pro 2 peuvent annuler deux fois plus de bruit à 299 euros

En plus de la nouvelle Apple Watch Ultra, de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus et de l’iPhone 14 Pro, Apple a également annoncé la mise à niveau tant attendue des AirPods Pro. Les AirPods Pro de 2e génération sont équipés d’une toute nouvelle puce H2 et d’une foule d’améliorations. De plus, il y a de nouvelles fonctionnalités qui justifient leur existence en 2022.

Bien que les AirPods Pro 2 ressemblent aux AirPods Pro, Apple a apporté un certain nombre de modifications à leur boîtier. Le nouvel étui des AirPods Pro est doté d’un haut-parleur intégré. Celui-ci peut vous aider à localiser l’étui à l’aide de l’application Localiser de votre iPhone (ce qui n’était étonnamment pas possible sur les anciens appareils AirPods et AirPods Pro). Le haut-parleur vous informe également lorsque l’étui est en cours de charge, d’appairage, ou lorsque la batterie est faible.

Il existe également un nouvel embout de taille XS, et l’étui est désormais doté de la puce U1 pour les fonctions UWB, comme la localisation des étuis AirPods Pro perdus avec l’application Localiser.

Sous le capot, la nouvelle puce H2 alimente également quelques nouvelles fonctions intelligentes. L’annulation active du bruit est désormais deux fois plus puissante que celle des AirPods Pro originaux. En outre, outre l’actuel mode Transparence, les AirPods Pro de 2e génération disposent également d’un mode Transparence dynamique. Cette fonction permet de réduire automatiquement le volume des bruits ambiants indésirables, comme les bruits de construction, tout en laissant passer les conversations, etc.

Les AirPods Pro (2022) sont également équipés de commandes tactiles. Vous pouvez désormais glisser le long de la tige des écouteurs pour contrôler le volume sans avoir à demander à Siri. En outre, ils prennent en charge toutes les fonctionnalités attendues, telles que l’audio spatial et l’audio spatial personnalisé, la charge sans fil, etc.

Apple a également amélioré l’autonomie de la batterie, et vous bénéficiez désormais de 6 heures de lecture avec une charge. Avec l’étui, cela passe à 30 heures, contre 24 heures sur la génération précédente des AirPods Pro. Vous pouvez charger l’étui AirPods Pro à l’aide de n’importe quel chargeur compatible Qi (ou d’un câble Lightning). De plus, il prend désormais en charge le chargement par le socle de chargement de l’Apple Watch.

Prix et disponibilité

Le prix des AirPods Pro 2 est de 299 euros, 20 euros plus cher que les AirPods Pro originaux. Vous pourrez les commander à partir du 9 septembre, et ils seront disponibles à l’achat à partir du 23 septembre. De plus, outre les options de gravure habituelles, vous pouvez désormais faire graver votre Memoji sur le boîtier des AirPods Pro 2.