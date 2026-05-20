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Honor Win 2 : le futur smartphone gaming pourrait miser sur Snapdragon 8 Elite Gen 6 et batterie 10 000 mAh

Honor Win 2 : le futur smartphone gaming pourrait miser sur Snapdragon 8 Elite Gen 6 et batterie 10 000 mAh

Honor préparerait un smartphone gaming particulièrement agressif. Selon Digital Chat Station, la future série Honor Win 2 pourrait associer une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm à une batterie géante de 10 000 mAh, une combinaison encore rare sur le marché.

Honor Win 2 : Un flagship gaming pensé pour l’endurance

La gamme Honor Win 2 viserait clairement les joueurs mobiles : écran OLED 2K de 6,89 pouces, fréquence jusqu’à 185 Hz, lecteur d’empreintes ultrasonique 3D, résistance à l’eau complète et ventilateur intégré. Honor reprendrait ainsi l’ADN de la première série Win, déjà orientée performances avec refroidissement actif et très grosse batterie.

L’intérêt est évident : un smartphone gaming ne peut plus se contenter d’un processeur puissant. Il doit tenir la charge, éviter la chauffe et maintenir ses performances sur de longues sessions.

C’est précisément là que la batterie de 10 000 mAh et le ventilateur intégré pourraient donner un avantage à Honor.

Honor veut occuper un territoire laissé libre

Face aux futurs OnePlus 16, iQOO 16 et Redmi K100, Honor semble vouloir jouer une carte plus extrême : moins de compromis sur l’autonomie, plus de refroidissement, et une fiche technique taillée pour les usages lourds.

Le Honor Win Turbo, attendu plus tôt, devrait déjà préparer le terrain avec une batterie de plus de 10 000 mAh et une puce Dimensity 8500 Elite. Mais, le Honor Win 2 serait le vrai signal stratégique : Honor ne veut plus seulement concurrencer les flagships photo avec la gamme Magic, il veut aussi s’imposer dans le gaming premium.

Si la fuite se confirme, Honor pourrait tenir l’un des smartphones Android les plus endurants et les plus puissants de fin 2026.