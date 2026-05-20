LG prépare un moniteur qui ressemble presque à une provocation technique. Avec le UltraGear 25G590B, la marque annonce le premier écran gaming capable d’atteindre nativement 1000 Hz en Full HD, là où les premiers modèles à cette fréquence restaient limités à des définitions plus basses.

1000 Hz en 1080p : LG vise les joueurs compétitifs

Le 25G590B adopte une dalle IPS de 24,5 pouces en 1920 x 1080 pixels. Son argument central est simple : offrir une fréquence de rafraîchissement extrême sans sacrifier la définition Full HD, encore très utilisée dans l’e-sport pour maximiser les performances.

Cette course peut sembler presque abstraite. Il y a peu, les écrans 360 Hz puis 480 Hz incarnaient déjà le très haut de gamme compétitif. Avec 1000 Hz, LG s’adresse à une niche exigeante : les joueurs capables de percevoir le moindre gain de réactivité, mais aussi ceux dont la configuration peut réellement suivre.

Un moniteur pensé comme outil de performance

LG n’a pas encore communiqué le prix du 25G590B ni sa date exacte de sortie, au-delà d’un lancement prévu au second semestre 2026. Le moniteur proposera un pied minimaliste, un crochet intégré pour casque et un éclairage personnalisable.

La marque ajoute aussi une couche d’IA embarquée. AI Scene Optimization ajustera l’image selon le type de jeu, tandis qu’AI Sound promet une spatialisation plus immersive et des communications plus claires avec un casque compatible.

Une vitrine technologique plus qu’un produit grand public

La vraie question reste évidente : qui a besoin de 1000 Hz ? Pour la majorité des joueurs, la différence sera difficile à justifier face à un bon écran OLED 240 ou 360 Hz. Mais pour LG, l’enjeu dépasse probablement le volume de ventes.

Le 25G590B sert surtout à affirmer une avance technologique dans un marché du gaming où les fabricants cherchent sans cesse le prochain chiffre spectaculaire. Après la résolution, le contraste et l’OLED, la fréquence redevient un terrain de prestige.

Reste à voir si le 1000 Hz deviendra un nouveau standard compétitif ou un sommet réservé à quelques puristes. Dans les deux cas, LG vient de déplacer la ligne d’arrivée.