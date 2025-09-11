Samsung Galaxy S26 Pro : premiers rendus et infos clés

Les premières images CAD du Galaxy S26 Pro de Samsung viennent de fuiter grâce à Android Headlines. Elles confirment un design plat et un module photo triple à l’arrière, dans la continuité de la série Galaxy S25.

Ce modèle marque aussi une réorganisation de la gamme : le Galaxy S26 Pro remplace l’ancien S25 / S25+, puisque le rôle du “grand modèle” est désormais assuré par le tout nouveau Galaxy S26 Edge.

Galaxy S26 Pro : Design et dimensions

Le Galaxy S26 Pro affiche un format légèrement revu :

149.3 x 71.4 x 6.96 mm (10.23 mm avec le bloc photo),

plus fin que le Galaxy S25 (7.2 mm),

mais aussi un peu plus large et plus haut,

écran attendu de 6,3 pouces, contre 6,1” auparavant.

En clair : un smartphone toujours compact, mais avec un écran un peu plus spacieux.

Batterie et charge

Bonne nouvelle pour l’autonomie : la capacité grimpe à 4 300 mAh, contre 4 000 mAh sur le Galaxy S25. Autre évolution intéressante : la compatibilité Qi2 avec aimants, de quoi assurer une meilleure expérience de charge sans fil magnétique (et concurrencer MagSafe d’Apple).

Sous le capot, on parle de :

Snapdragon 8 Elite 2 / 8 Elite Gen 5 selon les marchés,

12 Go de RAM pour plus de fluidité,

et sans doute Android 26 avec One UI 8 dès la sortie.

Date de lancement prévue

La présentation de la série Galaxy S26 devrait avoir lieu au début de l’année 2026. D’ici là, de nouvelles fuites viendront certainement compléter le portrait de ce modèle qui s’annonce comme un choix équilibré entre compacité et puissance.