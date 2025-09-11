Grammarly ajoute cinq nouvelles langues à son correcteur intelligent

Après seize ans à perfectionner son correcteur en anglais, Grammarly annonce un tournant majeur : l’application prend désormais en charge l’espagnol, le français, le portugais, l’allemand et l’italien.

Pour des millions d’utilisateurs, c’était la fonctionnalité la plus attendue depuis la création de l’outil.

Un vrai assistant d’écriture multilingue

Grammarly ne se limite plus à corriger fautes de grammaire et d’orthographe. Dans ces cinq nouvelles langues, l’application peut :

suggérer des réécritures entières de phrases ou de paragraphes pour fluidifier le style,

adapter le ton (formel, professionnel, amical…),

améliorer la clarté et la lisibilité,

et traduire en direct entre six langues principales et 19 langues supplémentaires.

Concrètement, un utilisateur peut rédiger en français, corriger en temps réel ses erreurs, puis traduire instantanément son texte en allemand ou en portugais… sans quitter l’outil.

Un déploiement testé à grande échelle

La nouveauté a été testée auprès d’un million d’utilisateurs. Selon Grammarly, les taux d’acceptation des suggestions dans les nouvelles langues sont comparables à ceux observés en anglais. Certains testeurs ont même raconté leur surprise de voir apparaître les fameuses « lignes rouges » sous leurs textes… écrits dans leur langue maternelle.

Grammarly, un pionnier de l’IA linguistique

Depuis ses débuts, Grammarly reposait déjà sur le machine learning. En 2023, l’entreprise a intégré les Large Language Model (LLM), tout en gardant une approche hybride :

des modèles internes, hébergés et sécurisés en propre, entraînés partiellement sur les données utilisateurs (avec opt-out ou désactivation par défaut pour les clients entreprise/éducation),

et la possibilité pour les utilisateurs d’activer des modèles tiers (comme ceux d’OpenAI) pour des fonctionnalités avancées.

Cette approche permet à Grammarly de combiner expertise linguistique humaine (ses équipes de linguistes) et puissance des LLM, tout en gardant la main sur la sécurité et la confidentialité.

Une stratégie d’expansion plus large

L’arrivée du multilingue n’est qu’une étape :

en juillet, Grammarly a racheté Superhuman, une application d’emailing très populaire,

puis lancé neuf agents IA spécialisés pour les étudiants et enseignants,

et annoncé vouloir devenir un véritable assistant de productivité alimenté par l’IA.

La prochaine étape pourrait être d’ajouter encore plus de langues, en priorité celles utilisées dans les services clients offshore, selon les demandes de ses clients B2B.

📊 Un marché de plus en plus concurrentiel

Grammarly n’est pas seul sur ce terrain.

• Google a récemment élargi son mode IA multilingue dans Search,

• Apple a présenté la traduction en direct via les AirPods Pro 3,

• et d’autres acteurs comme DeepL ou Quillbot renforcent leurs offres.

Avec ses 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens annoncés en mai dernier, Grammarly espère garder son avance grâce à cette extension multilingue.