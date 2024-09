Apple annonce les AirPods 4 : Confort, audio amélioré et ANC pour la première fois

Après trois ans d’attente, Apple a enfin levé le voile sur les nouveaux AirPods 4 lors de l’événement « It’s Glowtime ». Si les AirPods standard manquaient de fonctionnalités comme la réduction active du bruit (ANC), cette nouvelle génération vient combler cette lacune en proposant une version avec ANC.

Ces écouteurs non Pro d’Apple, bien que dépourvus de certaines options avancées comme sur les modèles Pro, conservent des atouts majeurs : la technologie Audio Spatial Personnalisé, un design confortable, une autonomie solide et bien sûr le prestige de porter les écouteurs sans fil les plus populaires du monde. Mais quelles sont les véritables nouveautés des AirPods 4 ?

Design et caractéristiques des AirPods 4

Les AirPods 4 bénéficient de plusieurs améliorations notables, à commencer par l’ajout de l’ANC pour l’un des modèles. Ils sont également équipés de la puce audio H2, présentent un design de boîtier renouvelé, et sont désormais compatibles avec la charge sans fil.

Le design des écouteurs de cette quatrième génération se situe à mi-chemin entre les AirPods classiques et les AirPods Pro 2. Les tiges raccourcies leur confèrent une allure plus discrète, tandis que le boîtier bénéficie enfin d’un port de charge USB-C. Selon Apple, cette nouvelle forme raffinée permet d’avoir les « AirPods les plus confortables jamais conçus ». Ils conservent donc le design ouvert, présentent une « amélioration massive » de la qualité audio et incluent la prise en charge de l’audio spatial personnalisé.

Le modèle le plus onéreux, équipé de l’ANC, propose même un boîtier avec charge sans fil et un petit haut-parleur intégré pour activer l’alerte Localiser, facilitant la localisation du boîtier en cas de perte.

Associés au boîtier de charge, les AirPods offrent 30 heures d’autonomie (la même que l’année dernière). Cependant, ils sont désormais compatibles USB-C et prennent en charge la charge sans fil.

Performances techniques boostées

Sous le capot, la puce H2 offre une amélioration des performances audio et permet une annulation active du bruit de qualité. Cette nouvelle puce améliore également la fonctionnalité d’Audio Spatial Personnalisé, un appairage plus rapide et des transitions plus fluides entre les appareils. Cependant, tout comme sur les versions précédentes, les embouts interchangeables ne sont toujours pas présents, mais Apple promet un ajustement plus confortable et sécurisé.

Avec la sortie d’iOS 18, Apple offre aux modèles AirPods, y compris le Pro, de nouvelles interactions Siri. Annoncée pour la première fois lors de la conférence WWDC, cette fonctionnalité vous permet de secouer la tête pour répondre par oui ou par non aux questions de Siri. Apple inclut une nouvelle fonction de « protection auditive » alimentée par la puce H2 qui vise à réduire le bruit pour protéger les oreilles des utilisateurs.

Prix et disponibilité des AirPods 4

En raison de l’ajout de l’ANC, le prix de ce modèle est plus élevé. Apple propose la version avec réduction active du bruit à 199 euros, soit le même prix que les précédents AirPods 3. Le modèle standard des AirPods 4, dépourvu d’ANC, est quant à lui proposé à 149 euros, maintenant ainsi une tarification accessible tout en apportant des fonctionnalités supplémentaires et un design modernisé.

Les AirPods 4 marquent une belle évolution pour les écouteurs d’entrée de gamme d’Apple. Avec l’intégration de l’ANC et de la puce H2, ces écouteurs promettent une meilleure expérience d’écoute et un usage quotidien plus confortable. Ils se positionnent comme un choix idéal pour ceux qui recherchent la qualité Apple sans avoir à opter pour les modèles Pro.