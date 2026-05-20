Google ne veut plus seulement vous aider à trouver un produit. Avec Universal Cart, annoncé à la Google I/O 2026, l’entreprise prépare une nouvelle étape du commerce en ligne : un panier intelligent, centralisé, capable de suivre vos envies d’achat dans Search, Gemini, YouTube, Gmail et bientôt au-delà.

Un panier unique pour tout l’écosystème Google

Universal Cart permet d’ajouter des produits depuis plusieurs services Google, puis de suivre les baisses de prix, les retours en stock, l’historique tarifaire ou les offres disponibles. L’IA peut aussi comparer des articles et signaler des incompatibilités, par exemple entre des composants PC.

Le lancement commence aux États-Unis, avec une arrivée dans l’application Gemini cet été, puis dans YouTube et Gmail. Google étend aussi son Universal Commerce Protocol à d’autres secteurs, comme l’hôtellerie et la livraison locale, avec une expansion prévue au Canada, en Australie puis au Royaume-Uni.

AP2 : quand l’agent IA passe à la caisse

La partie la plus sensible concerne le Agent Payments Protocol. Avec AP2, Google veut permettre à des agents IA d’acheter automatiquement pour l’utilisateur, dans des limites fixées à l’avance : marque, produit, budget ou conditions précises.

Sur le papier, le système repose sur des autorisations vérifiables, du chiffrement et une trace d’audit pour les litiges ou retours. Mais, l’enjeu dépasse la technique : autoriser une IA à payer, même sous contrôle, demande un niveau de confiance inédit.

Google veut devenir l’intermédiaire de l’achat

Universal Cart révèle surtout l’ambition de Google : contrôler davantage le parcours complet, de la découverte à la décision, puis au paiement. Pour les utilisateurs, l’expérience pourrait devenir plus fluide. Pour les marchands, elle soulève une question stratégique : qui possède vraiment la relation client quand l’achat passe par un agent Google ?

C’est peut-être le vrai virage de l’IA agentique. Après avoir répondu à nos questions, elle s’apprête maintenant à remplir nos paniers — et bientôt, à les valider.