Accueil » Apple Event : une keynote centrée sur le hardware, l’IA reléguée au second plan

Apple Event : une keynote centrée sur le hardware, l’IA reléguée au second plan

Apple Event : une keynote centrée sur le hardware, l’IA reléguée au second plan

L’attente était énorme autour de l’Apple Event consacrée à l’iPhone 17, aux nouvelles Apple Watch Series 11 et aux AirPods Pro 3. Pourtant, au fil d’une présentation d’1 h 15, un mot-clé a brillé par son absence : l’intelligence artificielle.

Alors que Tim Cook parlait du « plus grand saut jamais réalisé pour l’iPhone », Apple a choisi de mettre l’accent sur le matériel et la puissance brute, plutôt que sur les outils IA visibles par l’utilisateur.

L’IA évoquée en arrière-plan de l’Apple Event

Contrairement à l’iPhone 16 qui avait multiplié les annonces autour de « Apple Intelligence » — certaines n’ayant jamais été réellement déployées, provoquant une déception — l’iPhone 17 a été présenté surtout comme un condensé de silicium, hardware et software au service de la vitesse, de la photo, de l’autonomie et du jeu vidéo.

Les dirigeants ont mentionné l’amélioration du neural engine et l’intégration d’accélérateurs neuronaux dans chaque cœur GPU, offrant des performances de type MacBook Pro pour gérer des charges IA lourdes. Mais peu de démonstrations concrètes ont été faites, contrairement aux shows très « AI-first » de Google avec son Pixel 10 ou de Samsung avec ses Galaxy S25.

AirPods Pro 3 : IA au service de la traduction et de la santé

Apple a surtout insisté sur des usages spécifiques, comme la traduction en direct et le suivi du rythme cardiaque. Ici, l’IA tourne en arrière-plan, que ce soit pour alimenter la traduction multilingue via iPhone ou pour analyser les données physiologiques à partir de millions d’heures d’entraînement collectées dans les études Apple Santé.

Apple Watch: IA discrète mais clinique

Sur l’Apple Watch Series 11 et la Watch Ultra 3, l’IA est mentionnée comme moteur d’analyses santé plus poussées. Les algorithmes surveillent par exemple sur 30 jours la relation entre rythme cardiaque et pression sanguine afin de détecter l’hypertension.

Apple espère notifier plus d’un million d’utilisateurs non diagnostiqués dès la première année, en attendant l’aval de la FDA.

La guerre de l’IA : Apple en retard ?

Pendant qu’Apple reste prudente, la concurrence brûle des milliards dans l’IA générative et l’agentique. OpenAI, valorisée 300 milliards de dollars, prévoit de dépenser 115 milliards d’ici 2029. Anthropic a levé 13 milliards pour atteindre 183 milliards de valorisation. Meta a investi plus de 14 milliards dans Scale AI et continue de recruter massivement.

Apple, elle, fait face à une vague de départs : une dizaine de chercheurs IA de haut niveau ont quitté la firme ces derniers mois, dont certains pour rejoindre Meta, OpenAI ou Anthropic. Des signaux qui nourrissent l’idée qu’Apple reste en retrait dans la course mondiale à l’IA.