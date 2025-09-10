iOS 26 arrive le 15 septembre avec Liquid Glass et de nouvelles fonctions

Apple a confirmé la date de sortie officielle d’iOS 26 : la mise à jour majeure des iPhone sera disponible dès le lundi 15 septembre.

La grande nouveauté de cette version est l’introduction du design Liquid Glass, une identité visuelle qui ajoute un effet verre brillant et translucide à de nombreux éléments de l’interface. Boutons, barres de recherche ou encore menus laissent désormais apparaître en arrière-plan une partie de ce qui se trouve en dessous.

Et ce n’est pas qu’un simple changement esthétique limité à l’iPhone : le design Liquid Glass arrive aussi sur iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 26, pour une expérience visuelle unifiée sur tout l’écosystème Apple.

Liquid Glass : un nouveau visage pour iOS

Lors des premières bêtas d’iOS 26, certains testeurs avaient pointé des problèmes de lisibilité, notamment dans le Centre de contrôle. Apple a progressivement ajusté le rendu, et les dernières versions semblent avoir trouvé le bon équilibre entre esthétique et ergonomie.

Le résultat : une interface plus moderne, mais qui reste fonctionnelle au quotidien.

Les autres nouveautés d’iOS 26

Au-delà du design, iOS 26 introduit plusieurs fonctionnalités clés :

Live Translation: traduction instantanée des conversations, propulsée par Apple Intelligence.

Nouvelle app Téléphone : mise en page revue et ajout du filtrage des appels.

Messages : possibilité de créer des sondages et d’ajouter des arrière-plans personnalisés aux discussions.

App Jeux : une application dédiée pour organiser et mettre en avant vos titres favoris.

Un pas de plus vers l’iPhone du futur

Avec iOS 26, Apple ne révolutionne pas l’usage de l’iPhone, mais continue à enrichir son expérience. Entre le design Liquid Glass, les traductions instantanées et les nouveautés dans Téléphone et Messages, cette mise à jour apporte un mélange équilibré de style et de fonctionnalités utiles.