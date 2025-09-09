Accueil » Tout ce que Apple a annoncé ce soir : iPhone 17 et iPhone Air, stars de l’événement

Tout ce que Apple a annoncé ce soir : iPhone 17 et iPhone Air, stars de l’événement

Tout ce que Apple a annoncé ce soir : iPhone 17 et iPhone Air, stars de l’événement

Apple vient de conclure sa keynote, et ce fût une séance intense avec 3 renouvellement de produits : iPhone, Apple Watch et AirPods ! Vous avez manqué l’événement ? Pas de soucis, voici le récapitulatif complet avant les articles détaillés.

Apple a dévoilé la gamme iPhone 17, composée de quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et le tout nouveau iPhone Air.

iPhone Air : l’iPhone le plus fin jamais conçu, avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, un écran ProMotion de 6,5 pouces (120 Hz, 3 000 nits), un design en titane et céramique, et des accessoires dédiés (batterie MagSafe fine, coques translucides, sangle crossbody).

iPhone 17 Pro/Pro Max : retour à l’aluminium, la plus grosse batterie jamais intégrée à un iPhone, et un design avec plateau photo sur toute la largeur, rappelant le Pixel et bientôt le Galaxy S26.

Caméra frontale : nouveau capteur carré permettant Center Stage sur les appels vidéo et selfies en formats 4:3, 16:9 ou carré, grâce à l’IA.

Performances : Apple promet des niveaux de puissance comparables à un MacBook Pro, avec des accélérateurs IA intégrés dans chaque cœur GPU.

Voici les prix :

Il convient de noter que tous les modèles arrivent avec 256 Go de stockage.

> En savoir plus iPhone 17 : à venir

> En savoir plus iPhone Air : à venir

> En savoir plus iPhone 17 Pro : à venir

Trois nouvelles Apple Watch : Watch Series 11, Watch Ultra 3 et Watch SE 3

Apple renouvelle toute sa gamme de montres connectées :

Apple Watch Series 11: plus fine que jamais, première Apple Watch avec 5G, verre renforcé, nouvelles couleurs, et support de la traduction en direct. Prix : à partir de 449 euros.

Apple Watch Ultra 3: jusqu’à 42 heures d’autonomie, connectivité satellite et 5G, écran plus grand bord à bord, détection d’hypertension chronique et score de sommeil. Prix : à partir de 899 euros, dispo le 19 septembre.

Apple Watch SE 3 : modèle entrée de gamme à 269 euros, désormais avec écran Always-On, processeur S10, recharge 2x plus rapide, 5G, gestes double-tap et wrist-flick, détection de l’apnée du sommeil.

> En savoir plus Apple Watch Series 11 : à venir

> En savoir plus Apple Watch Ultra 3 : à venir

> En savoir plus Apple Watch SE 3 : à venir

AirPods Pro 3 : ANC ultime et suivi santé

Les nouveaux AirPods Pro 3 apportent plusieurs nouveautés :

Détection du rythme cardiaque intégrée.

ANC deux fois plus efficace que la génération précédente, avec de nouvelles embouts en mousse.

Traduction en direct.

Audio amélioré avec une scène sonore plus large.

Prix : 249 euros, en précommande dès aujourd’hui, sortie le 19 septembre.

> En savoir plus AirPods Pro 3 : à venir

Nouveaux OS : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 et watchOS 26

Apple officialise les dates de sortie des nouvelles mises à jour logicielles, toutes basées sur le design Liquid Glass :

iOS 26 : sortie le 15 septembre , avec interface translucide et modernisée.

, avec interface translucide et modernisée. iPadOS 26: apporte un système de fenêtres redimensionnables, façon Mac, pour une productivité accrue.

macOS Tahoe 26 : dispo aussi le 15 septembre, dernière mise à jour majeure pour les Mac Intel.

watchOS 26: sortie le 15 septembre avec notamment le geste du flick du poignet pour rejeter appels et notifications, ainsi qu’un ajustement automatique du volume des alertes.

En résumé

Apple a frappé fort cette année avec :

L’arrivée du super fin iPhone Air.

Une refonte complète des Apple Watch (santé, 5G, satellite).

Des AirPods Pro 3 tournés vers la santé et l’ANC ultime.

Un écosystème logiciel unifié autour du Liquid Glass.

Un événement dense, qui marque autant un tournant esthétique qu’une montée en puissance sur la santé et l’IA.