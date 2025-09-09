Tout ce que Apple a annoncé ce soir : iPhone 17 et iPhone Air, stars de l’événement

Apple vient de conclure sa keynote, et ce fût une séance intense avec 3 renouvellement de produits : iPhone, Apple Watch et AirPods ! Vous avez manqué l’événement ? Pas de soucis, voici le récapitulatif complet avant les articles détaillés.
Apple a dévoilé la gamme iPhone 17, composée de quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et le tout nouveau iPhone Air.
- iPhone Air : l’iPhone le plus fin jamais conçu, avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, un écran ProMotion de 6,5 pouces (120 Hz, 3 000 nits), un design en titane et céramique, et des accessoires dédiés (batterie MagSafe fine, coques translucides, sangle crossbody).
- iPhone 17 Pro/Pro Max : retour à l’aluminium, la plus grosse batterie jamais intégrée à un iPhone, et un design avec plateau photo sur toute la largeur, rappelant le Pixel et bientôt le Galaxy S26.
- Caméra frontale : nouveau capteur carré permettant Center Stage sur les appels vidéo et selfies en formats 4:3, 16:9 ou carré, grâce à l’IA.
- Performances : Apple promet des niveaux de puissance comparables à un MacBook Pro, avec des accélérateurs IA intégrés dans chaque cœur GPU.
Voici les prix :
- iPhone 17 : à partir de 969 euros
- iPhone Air : à partir de 1 229 euros
- iPhone 17 Pro : à partir de 1 329 euros
Il convient de noter que tous les modèles arrivent avec 256 Go de stockage.
> En savoir plus iPhone 17 : à venir
> En savoir plus iPhone Air : à venir
> En savoir plus iPhone 17 Pro : à venir
Trois nouvelles Apple Watch : Watch Series 11, Watch Ultra 3 et Watch SE 3
Apple renouvelle toute sa gamme de montres connectées :
- Apple Watch Series 11: plus fine que jamais, première Apple Watch avec 5G, verre renforcé, nouvelles couleurs, et support de la traduction en direct. Prix : à partir de 449 euros.
- Apple Watch Ultra 3: jusqu’à 42 heures d’autonomie, connectivité satellite et 5G, écran plus grand bord à bord, détection d’hypertension chronique et score de sommeil. Prix : à partir de 899 euros, dispo le 19 septembre.
- Apple Watch SE 3 : modèle entrée de gamme à 269 euros, désormais avec écran Always-On, processeur S10, recharge 2x plus rapide, 5G, gestes double-tap et wrist-flick, détection de l’apnée du sommeil.
> En savoir plus Apple Watch Series 11 : à venir
> En savoir plus Apple Watch Ultra 3 : à venir
> En savoir plus Apple Watch SE 3 : à venir
AirPods Pro 3 : ANC ultime et suivi santé
Les nouveaux AirPods Pro 3 apportent plusieurs nouveautés :
- Détection du rythme cardiaque intégrée.
- ANC deux fois plus efficace que la génération précédente, avec de nouvelles embouts en mousse.
- Traduction en direct.
- Audio amélioré avec une scène sonore plus large.
- Prix : 249 euros, en précommande dès aujourd’hui, sortie le 19 septembre.
> En savoir plus AirPods Pro 3 : à venir
Nouveaux OS : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 et watchOS 26
Apple officialise les dates de sortie des nouvelles mises à jour logicielles, toutes basées sur le design Liquid Glass :
- iOS 26 : sortie le 15 septembre, avec interface translucide et modernisée.
- iPadOS 26: apporte un système de fenêtres redimensionnables, façon Mac, pour une productivité accrue.
- macOS Tahoe 26 : dispo aussi le 15 septembre, dernière mise à jour majeure pour les Mac Intel.
- watchOS 26: sortie le 15 septembre avec notamment le geste du flick du poignet pour rejeter appels et notifications, ainsi qu’un ajustement automatique du volume des alertes.
En résumé
Apple a frappé fort cette année avec :
- L’arrivée du super fin iPhone Air.
- Une refonte complète des Apple Watch (santé, 5G, satellite).
- Des AirPods Pro 3 tournés vers la santé et l’ANC ultime.
- Un écosystème logiciel unifié autour du Liquid Glass.
Un événement dense, qui marque autant un tournant esthétique qu’une montée en puissance sur la santé et l’IA.