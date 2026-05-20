Google vient peut-être de dévoiler l’une des démonstrations les plus fascinantes de son futur « world model ». À la Google I/O 2026, DeepMind a annoncé l’intégration de Street View à Project Genie, son modèle IA capable de générer des environnements interactifs et simulés à partir de données du monde réel.

L’idée semble sortie d’un film de science-fiction : transformer Street View en univers navigable, dynamique et modifiable en temps réel.

Street View devient un monde simulé par IA

Concrètement, Genie peut désormais utiliser les milliards d’images collectées par Street View pour recréer des environnements interactifs. L’utilisateur pourrait revisiter une rue sous la neige, modifier la météo, explorer une ville à différentes périodes, ou simuler des scénarios extrêmes façon Le Jour d’après.

Mais, l’objectif dépasse largement le tourisme virtuel.

Google veut construire des mondes simulés utilisables pour la robotique, les véhicules autonomes, les jeux vidéo, l’éducation, et potentiellement les futurs assistants IA incarnés.

Google dispose d’un avantage colossal : 20 ans de Street View

Depuis deux décennies, Google accumule des données Street View à une échelle inégalée : plus de 280 milliards d’images dans 110 pays sur les sept continents. Cette masse de données devient aujourd’hui le carburant idéal pour les modèles génératifs de type « world model ».

Et contrairement à des mondes entièrement synthétiques, Genie s’ancre dans des lieux réels.

Le système peut déjà conserver une continuité spatiale impressionnante : lorsqu’on pivote à 360 degrés, l’IA « se souvient » correctement de l’environnement derrière soi et continue de construire la simulation de manière cohérente.

Waymo, robots et IA incarnée : le vrai terrain d’expérimentation

L’une des applications les plus importantes concerne Waymo. Google utilise déjà Genie pour entraîner ses véhicules autonomes à des événements extrêmement rares : tornades, comportements imprévus, ou situations inhabituelles. Avec Street View, ces simulations pourraient devenir beaucoup plus riches et géographiquement précises.

Mais, l’enjeu va encore plus loin. DeepMind veut aussi utiliser ces mondes simulés pour entraîner des robots humanoïdes, des assistants IA incarnés, ou des systèmes capables d’interagir physiquement avec le monde.

Un robot pourrait ainsi apprendre à évoluer dans Londres sous un soleil inhabituel, ou dans des environnements météorologiques rares, avant même de les rencontrer dans la réalité.

Encore loin du photoréalisme… mais déjà impressionnant

Google reconnaît toutefois que la technologie reste expérimentale. Les démonstrations ressemblent encore davantage à des environnements de jeu vidéo qu’à des simulations photoréalistes. Et surtout, Genie ne maîtrise pas encore réellement la physique.

Lors d’une démonstration, un personnage traversait simplement des cactus et des buissons sans interaction cohérente. Le modèle comprend l’espace, mais pas encore parfaitement les relations de cause à effet.

Cependant, DeepMind estime que cette technologie accuse seulement quelques mois de retard sur les modèles vidéo comme Veo.