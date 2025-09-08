Accueil » iPhone 17 : specs, prix et dates de sortie fuitent avant l’annonce du 9 septembre

Alors que Apple s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle gamme ce mardi 9 septembre, des documents attribués à l’opérateur sud-coréen KT Corporation circulent en ligne.

Ils listeraient l’intégralité des spécifications des iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, ainsi que les dates clés du lancement mondial.

iPhone 17, iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro : Les fiches techniques en détail

Selon ces documents, l’iPhone 17 standard aurait droit à un écran de 6,3 pouces, un double module photo (48 mégapixels principal + 12 mégapixels ultra grand-angle), un capteur selfie de 24 mégapixels, une batterie de 3 600 mAh et la nouvelle puce A19, accompagnée de 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Le très attendu iPhone 17 Air, modèle ultra-fin qui remplace la version Plus, embarquerait un écran de 6,6 pouces, un unique capteur arrière de 48 mégapixels, le même capteur frontal de 24 mégapixels, mais seulement 2 800 mAh de batterie (ou 2 900 mAh selon une autre fiche). La présence d’une battery pack externe en option semble confirmer que l’endurance sera limitée.

Côté iPhone 17 Pro, on retrouverait un écran de 6,3 pouces, une triple caméra arrière de 48 mégapixels chacune, un selfie 24 mégapixels, une batterie de 3 700 mAh, la puce A19 Pro avec 12 Go de RAM, et jusqu’à 1 To de stockage.

Enfin, le fleuron iPhone 17 Pro Max se distinguerait par un écran de 6,9 pouces, la même configuration photo que le Pro mais avec une batterie de 5 000 mAh, le tout associé à la puce A19 Pro, 12 Go de RAM et une capacité allant de 256 Go à 1 To.

Les modèles Pro offriraient jusqu’à 8x de zoom optique, la capture vidéo en 8K, et bénéficieraient d’un système de refroidissement par chambre à vapeur.

Comparatif iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max

Modèle Écran Processeur RAM Stockage Caméras arrière Caméra avant Batterie Points forts iPhone 17 6,3 pouces AMOLED LTPO 120 Hz A19 8 Go 128 / 256 / 512 Go 48 mégapixels (principal) + 12 mégapixels (ultra grand-angle) 24 mégapixels 3 600 mAh Prix accessible, 120 Hz sur modèle standard iPhone 17 Air 6,6 pouces AMOLED LTPO 120 Hz A19 8 Go 128 / 256 / 512 Go 48 mégapixels (unique) 24 mégapixels 2 800–2 900 mAh (avec battery pack externe) Design ultrafin (5,5 mm), plus léger, style “Air” iPhone 17 Pro 6,3 pouces AMOLED LTPO 120 Hz A19 Pro 12 Go 128 / 256 / 512 Go / 1 To Triple 48 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif) 24 mégapixels 3 700 mAh 8K vidéo, zoom optique 8x, refroidissement par chambre à vapeur iPhone 17 Pro Max 6,9 pouces AMOLED LTPO 120 Hz A19 Pro 12 Go 256 / 512 Go / 1 To Triple 48 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif) 24 mégapixels 5 000 mAh Plus grand écran, meilleure autonomie, fonctions Pro complètes

Prix supposés

Les documents laissent entendre que les tarifs de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Pro resteraient alignés sur ceux de la précédente génération.

L’iPhone 17 Air arriverait quant à lui à partir de 1,4 million de wons (~1 009 dollars), soit un peu plus cher que l’iPhone 16 Plus, et l’iPhone 17 Pro Max à partir de 1,94 million de wons (~1 398 dollars), en légère hausse par rapport au 16 Pro Max.

Dates de sortie évoquées

Annonce officielle : 9 septembre 2025

Précommandes : 12 septembre

Sortie en boutique : 19 septembre

iOS 26 public : 16 septembre

Fiabilité contestée

Certaines contradictions (2 800 mAh ou 2 900 mAh pour le Air) ainsi que des incohérences notées par des analystes jettent un doute sur l’authenticité de ces documents. Les opérateurs n’ont pas toujours accès aux spécifications complètes avant le lancement. Il est donc possible qu’il s’agisse d’un dossier interne basé sur les rumeurs récentes, plutôt que d’une fuite officielle.

Quoi qu’il en soit, la présentation approche à grands pas, et Apple dissipera tous les doutes ce mardi.