Accueil » iPhone 17 : TrendForce dévoile les spécifications clés et anticipe une hausse des ventes

Le cabinet d’analyse TrendForce prévoit que les livraisons mondiales de la gamme iPhone 17 augmenteront de 3,5 % par rapport à la série iPhone 16.

Dans son dernier rapport, l’entreprise partage plusieurs détails techniques sur les quatre modèles attendus cette année : l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Particularité marquante : pour la première fois, certains modèles intégreront 12 Go de RAM, un bond significatif pour les iPhone.

iPhone 17 : le modèle de base amélioré

L’iPhone 17 devrait embarquer un écran AMOLED flexible de 6,2 pouces avec technologie LTPO 120 Hz. Sous le capot, on retrouverait la puce A19 gravée en 3 nm par TSMC, associée à 8 Go de RAM LPDDR5X. Côté stockage, Apple proposerait des options à 128, 256 et 512 Go, pour des tarifs estimés à 799, 899 et 1 099 dollars.

iPhone 17 Air : le nouvel ultra-fin

Le très attendu iPhone 17 Air, qui succédera indirectement à la gamme Plus, viserait le segment des smartphones fins et légers. Il disposerait d’un grand écran AMOLED flexible de 6,6 pouces LTPO 120 Hz, animé par la même puce A19.

La différence se ferait sur la mémoire, avec 12 Go de RAM et des stockages allant de 256 Go à 1 To. Les prix anticipés oscilleraient entre 1 099 et 1 499 dollars.

TrendForce avertit toutefois que ce design ultrafin pourrait impliquer des compromis sur la batterie et la qualité photo.

iPhone 17 Pro : plus de puissance

L’iPhone 17 Pro reprendrait la dalle AMOLED flexible de 6,2 pouces LTPO 120 Hz, mais avec la puce A19 Pro, plus performante. Il serait lui aussi doté de 12 Go de RAM, avec trois options de stockage : 256, 512 Go et 1 To.

Côté prix, les analystes anticipent 1 199, 1 399 et 1 599 dollars.

iPhone 17 Pro Max : le plus grand de la gamme

Enfin, l’iPhone 17 Pro Max conserverait son statut de modèle le plus imposant avec un écran AMOLED flexible de 6,8 pouces LTPO 120 Hz. Comme le Pro, il tournerait sur la puce A19 Pro et bénéficierait de 12 Go de RAM. Les options de stockage incluraient 256, 512 Go et 1 To, avec des prix prévisionnels allant de 1 299 à 1 699 dollars.

Avec cette nouvelle génération, Apple mise sur un saut en mémoire vive, des écrans LTPO 120 Hz sur toute la gamme, et l’arrivée d’un nouveau modèle Air, qui s’inscrit dans la tendance des flagships ultra-fins.

Si TrendForce prévoit une croissance des ventes, le succès de l’iPhone 17 Air reste incertain : séduira-t-il davantage que les modèles Plus, ou ses compromis sur l’autonomie joueront-ils en sa défaveur ? Réponse à partir du 9 septembre 2025, date de présentation officielle.