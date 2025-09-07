TECNO Slim : les smartphones ultra-fins qui allient élégance, puissance et robustesse

À l’IFA 2025, TECNO a frappé fort en dévoilant sa toute nouvelle gamme Slim, composée du SPARK Slim (4G) et du POVA Slim (5G).

Avec une épaisseur record de 5,93 mm et 5,95 mm, ces modèles s’imposent comme parmi les smartphones les plus fins au monde. Ils n’en oublient pas pour autant l’essentiel : une batterie de 5 160 mAh, une charge rapide 45 W et une certification militaire de résistance.

TECNO Slim : Un exploit d’ingénierie miniaturisée

Pour descendre sous la barre des 6 mm, TECNO a repensé 8 modules internes (batterie, haut-parleur, connectique, SIM, etc.), tout en introduisant un connecteur USB-C ultra-fin de 0,45 mm inspiré des smartphones pliables. Grâce à sa technologie exclusive Honeycomb stacking, la marque a gagné 12 % d’efficacité interne supplémentaire, prouvant qu’ultra-fin ne rime pas avec compromis.

Malgré leur finesse, les TECNO Slim sont conçus pour durer. Leur coque arrière en fibre de verre aérospatiale (0,36 mm) est 300 % plus solide qu’une plaque composite classique et 200 % plus résistante aux torsions.

L’avant est protégé par du Gorilla Glass 7i, et l’ensemble bénéficie d’une certification IP64 contre la poussière et l’eau, ainsi que d’une résistance aux chocs militaires.

Une endurance inédite pour un smartphone ultra-fin

La batterie 5 160 mAh utilise une chimie haute densité qui permet de rester à seulement 4,04 mm d’épaisseur. Elle conserve 80 % de sa capacité après 2 000 cycles de charge, soit plus de cinq ans d’usage fiable. Avec la charge rapide 45 W, une seule recharge assure jusqu’à 28 heures d’utilisation. Un système avancé de dissipation thermique à chambre à vapeur et couches de graphite maintient les performances même en usage intensif.

Deux modèles, deux performances

TECNO SPARK Slim (4G) : processeur Helio G200, pensé pour l’efficacité énergétique.

TECNO POVA Slim (5G) : puce MediaTek Dimensity 6400 5G+, offrant puissance et connectivité nouvelle génération.

Les deux déclinaisons embarquent un écran AMOLED incurvé 1,5K, avec un taux de rafraîchissement 144 Hz et une luminosité de 4 500 nits, pour des visuels fluides et éclatants, même en plein soleil.

IA et interactions intelligentes

Le design inclut un système lumineux dorsal baptisé Mood Light, composé de deux cercles lumineux qui affichent des animations selon les appels, notifications ou phases de recharge. Côté logiciel, les Slim intègrent des outils IA comme la traduction en temps réel, des assistants d’écriture, Entourer pour chercher et l’assistante Ella AI. On retrouve aussi le NFC multifonction, HiOS basé sur Android 15 et la connectivité FreeLink pour un écosystème fluide.

Avec leur design ultrafin, leur robustesse certifiée, leur batterie endurante et leurs fonctions IA avancées, les TECNO Slim repoussent les limites du smartphone moderne. Ils ouvrent une nouvelle ère où finesse, puissance et durabilité ne s’excluent plus, et se positionnent comme une alternative crédible et accessible sur les marchés mondiaux.