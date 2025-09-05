L’iPhone 17 « classique » reste abordable, l’iPhone 17 Air et les iPhone 17 Pro voient leurs prix grimper

Selon un rapport de TrendForce, Apple devrait augmenter sensiblement les prix de ses iPhone 17 Pro et Pro Max, tandis que l’iPhone 17 « classique » conserverait le ticket d’entrée de son prédécesseur.

La grande nouveauté, l’iPhone 17 Air, viserait un positionnement haut de gamme à partir de 1 099 dollars

iPhone 17 : Quatre modèles, mais un seul garde le prix de base

L’iPhone 17 est attendu dès 799 dollars en 128 Go, ce qui en fait le seul modèle de la gamme à échapper à l’inflation. En revanche, l’iPhone 17 Air démarrerait à 1 099 dollars (256 Go), soit 200 dollars de plus que l’iPhone 16 Plus, malgré sa finesse record.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max franchissent eux aussi un nouveau palier tarifaire :

iPhone 17 Pro : à partir de 1 199 dollars (256 Go)

iPhone 17 Pro Max : à partir de 1 299 dollars (256 Go)

Des hausses de 100 à 200 dollars par rapport aux iPhone 16 équivalents.

Comparaison avec les iPhone 16

iPhone 16 Pro : 999 dollars (128 Go) → iPhone 17 Pro : 1 199 dollars (256 Go)

iPhone 16 Pro Max : 1 099 dollars (256 Go) → iPhone 17 Pro Max : 1 299 dollars (256 Go)

iPhone 16 Plus : 899 dollars (128 Go) → iPhone 17 Air : 1 099 dollars (256 Go)

En clair, l’iPhone 17 reste une porte d’entrée « raisonnable », mais l’écart avec les modèles premium se creuse.

Différences techniques attendues

iPhone 17 Pro/Pro Max : puce A19 Pro, zoom et qualité photo optimisés, 12 Go de RAM.

iPhone 17 Air : finesse extrême, 12 Go de RAM, mais un seul capteur photo arrière.

iPhone 17 : 2 capteurs photo, puce A19 standard, 8 Go de RAM, mais prix stable.

Des ventes en hausse malgré tout ?

TrendForce prévoit une progression de 3,5 % des ventes par rapport à la gamme iPhone 16. Les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max devraient encore tirer la croissance, malgré un contexte économique mondial « tempéré ».

Apple joue la carte du premium avec l’iPhone 17 Air et les Pro, quitte à alourdir la facture. Mais paradoxalement, c’est le « simple » iPhone 17 qui pourrait séduire le plus grand nombre, en restant sous la barre symbolique des 800 dollars tout en bénéficiant du nouveau design et des fonctionnalités phares de la génération 2025.