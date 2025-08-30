Accueil » iPhone 17 Pro : les 10 nouveautés attendues sur le smartphone haut de gamme d’Apple

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler officiellement la gamme iPhone 17 en septembre, les rumeurs s’intensifient autour du modèle iPhone 17 Pro, qui pourrait bien redéfinir les standards des smartphones haut de gamme. La série comprendra, selon les fuites, quatre modèles : l’iPhone 17 standard, l’iPhone 17 Air (plus fin), l’iPhone 17 Pro et le Pro Max.

Voici un tour d’horizon des 10 nouveautés majeures attendues spécifiquement pour les modèles iPhone 17 Pro.

1 — Un design repensé : aluminium et hybridation des matériaux

Première surprise : Apple abandonnerait le titane au profit d’un châssis en aluminium, plus léger et potentiellement plus fin. Le dos des iPhone 17 Pro ne serait plus entièrement en verre, mais en partie en aluminium et en verre, une combinaison inédite dans l’écosystème Apple.

Autre changement notable : le bloc photo adopterait une nouvelle forme rectangulaire, plus large que le carré traditionnel des générations précédentes.

2 — Un écran plus lisible et moins réfléchissant

L’écran devrait offrir un traitement mat ou anti-reflet, semblable au verre nano-texturé des iMac ou iPad Pro. Une première sur iPhone, qui améliorerait la lisibilité en plein soleil.

3 — Connectivité renforcée grâce à une nouvelle antenne

L’iPhone 17 Pro intégrerait un nouveau système d’antenne qui ferait le tour du module photo. Objectif : améliorer la réception 5G, LTE, Wi-Fi et Bluetooth.

4 — De nouvelles couleurs : cuivre et bleu profond

Apple ajouterait au catalogue une teinte cuivre/orange, ainsi qu’un bleu nuit revisité. Des coloris qui viendraient compléter ou remplacer les tons classiques vus depuis l’iPhone 12.

5 — Autonomie boostée sur le modèle Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max pourrait atteindre les 5 000 mAh, dépassant pour la première fois ce seuil symbolique. Ce gain d’autonomie serait rendu possible par une épaisseur légèrement augmentée, et une batterie protégée par une plaque métallique, utile pour le refroidissement.

6 — Puissance accrue : puce A19 Pro et 12 Go de RAM

La gamme Pro serait équipée de la nouvelle puce A19 Pro, gravée selon le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC. Elle serait accompagnée de 12 Go de RAM, une augmentation significative par rapport aux 8 Go de l’iPhone 16 Pro.

7 — Appareil photo avant 2x plus défini

Toute la gamme iPhone 17 recevrait un capteur frontal de 24 mégapixels, doublant la définition actuelle (12 mégapixels sur iPhone 16). Une évolution idéale pour les selfies, FaceTime ou vlogs.

8 — Téléobjectif 48 mégapixels avec zoom optique 5x et 8x

Le téléobjectif des iPhone 17 Pro profiterait d’un capteur de 48 mégapixels avec lentille mobile, offrant un zoom optique jusqu’à 8x. Un bond impressionnant comparé aux 5x actuels sur l’iPhone 16 Pro.

9 — Mode vidéo double caméra

Une fonction vidéo double permettrait d’enregistrer simultanément avec la caméra frontale et arrière. Une fonctionnalité très attendue par les créateurs de contenus, vloggers et reporters mobiles.

10 — Système de refroidissement à chambre à vapeur

Pour maîtriser la chaleur générée par les performances accrues, Apple intégrerait un refroidissement à chambre à vapeur sur les modèles Pro, complété par une protection métallique de la batterie, standardisée sur tous les modèles de la gamme.

Avec cette salve d’évolutions matérielles et de nouvelles fonctionnalités, l’iPhone 17 Pro promet de séduire les utilisateurs exigeants : créateurs de contenu, professionnels en mobilité ou amateurs de photo avancée. En misant sur l’innovation discrète mais puissante, Apple confirme son ambition de reprendre de l’avance sur la concurrence Android haut de gamme, notamment Samsung et Google.